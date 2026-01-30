가수 최수호/사진제공=포고엔터테인먼트

가수 최수호가 트로트 경연 프로그램에 출연하지 않겠다면서 개인 활동으로 팬을 찾아가겠다면서 이 같은 포부를 밝혔다.최수호는 최근 미니 2집 'BIG IMPACT'(빅 임팩트) 발매를 기념해 서울 용산구에 위치한 카페에서 텐아시아와 만나 다양한 이야기를 나눴다.이날 최수호는 새 앨범을 낸 소감으로 "트로트 판 치고는 컴백 주기가 짧은 느낌이다. 직전 앨범을 낸 지 얼마 안 된 것 같다. 제 모습을 더 많이 보여드리고 싶어서 일찍 준비를 해봤다. 어떤 반응으로 돌아올지 정말 설렌다"고 밝혔다.그는 타이틀 곡 '큰거온다'에 대해 "리메이크다. 타이틀 곡이 리메이크 곡인 거에 대해 약간의 아쉬움이 있긴 한데, 많은 선배님이 좋은 곡을 내주시다 보니 뒤따라가는 입장에서 저만의 색으로 다르게 표현해보고 싶었다"고 설명했다.이번 컴백곡 장르를 EDM으로 고른 이유에 대해서는 "인상 깊은 노래를 만들고 싶었다"고 했다. 최수호는 "전과 다른 모습을 보여드리고 싶었다. 듣는 입장에서 신나는 EDM에 관심이 갔다. 제가 잘 소화할 수 있을지 고민이 많아 선배들에게 조언을 많이 구해가며 불렀다"고 설명했다. 그는 이어 "행사에서 흥을 돋우는 데에 신나는 게 필요하다고 조언하더라"라고 덧붙였다.그는 "다른 EDM 트로트와 차별점은 고음"이라며 "남자의 낮은 목소리는 EDM의 신나는 감성을 살리기 어렵더라. 그래서 일반적인 키보다 2~3키 정도 높여 불렀다. 그래도 라이브 걱정은 없다. 잘 할 수 있다"고 했다.TV조선 '미스터트롯2', MBN '현역가왕2'에 출연하며 인기를 얻은 최수호는 앞으로 경연 프로그램을 나갈 생각이 있느냐는 질문에 "트로트 경연 프로그램은 이미 너무 많이 나간 것 같아 더는 안 나갈 것 같다"고 답했다. 그는 "데뷔하고 연속 두 개를 나가서 개인 활동을 못 한 것 같다. 개인 활동을 먼저 하다가 다른 재밌는 게 생기면 고민해 볼 것 같다"고 설명했다.이날 최수호는 올해의 목표로 '정규 앨범 발매'를 꼽았다. 그는 "이번 앨범은 사실 급하게 준비한 감이 없지 않아 있다. 다음 앨범은 착실히 해서 준비해보고 싶다"고 말했다. 최수호는 또 "작사·작곡을 집에서 열심히 공부하고 있다"면서 "다음 앨범에는 한 곡 정도는 제가 작업해서 만들고 싶다. 제 전공이 판소리이기도 하니 사극풍의 노래를 좋아하는데, 그런 노래를 만들고 싶다. 스스로 하고 있지만 마음처럼 쉽지 않더라"고 말했다.또 이날 최수호는 "팬들과 소통할 기회만 있다면 모든 기회를 다 잡고 싶다"면서 "최근 첫 팬 미팅을 했는데 하루 한 번만 하는 게 아쉬웠다. 저를 좋아해 주시는 분들만 계시니 너무 편안했다. 그러다 보니 단독 콘서트가 기대되고 빨리 열고 싶다고 생각했다"고 했다.그러면서 최수호는 "제 목표는 '유명한 사람 되기'다"라면서 "KSPO DOME(구 체조경기장) 같은 곳을 채우고 싶다"는 포부를 나타냈다. 그는 "처음 큰 무대에 선 게 체조경기장이었는데 큰 환호를 받았던 기억이 아직도 생생하다. 그 기억을 되새기며 열심히 살고 있다"고 밝혔다.미니 2집 'BIG IMPACT'는 타이틀 곡 '큰거온다'를 포함해 '봄바람', 'SAD MOVIE', '오래된 사진첩', '별을 따라가'까지 총 5곡이 실린 앨범이다. 타이틀 곡 '큰거온다'의 장르는 중독적인 전자음 멜로디가 특징적인 EDM 트로트다. 제목대로 '큰 거 온다'고 크게 외치는 최수호의 쨍한 보컬이 인상적인 곡이다.한편, 최수호는 미니 2집 'BIG IMPACT'는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr