텐아시아 DB

남양유업 창업주의 외손녀 황하나가 경찰 조사에서 형량 감면을 위해 연예인들의 이름을 언급한 것으로 밝혀졌다.지난 19일 유튜브 채널 '지릿지릿'에서는 황하나, 승리, 박유천 등 유명인들의 범죄 의혹과 캄보디아 내 범죄 네트워크에 대한 내용이 언급됐다.영상에서 오혁진 기자는 “(황하나) 본인은 애 때문에 들어왔다는데 사실이 아니다. 정보당국과 경찰을 통해 확인한 내용으로는 본인의 범죄 혐의를 어느 정도 인정하는 수순으로 가기 위해, 사전에 입국 날짜를 조율했다”고 주장했다.그러면서 “취재진과 통화하면서 (황하나가) 항상 한 말은 돈이 없다는 거였다. 부모님이 카드도 다 끊었고 돈도 없는데 왜 자꾸 자기를 괴롭히냐는 식으로 저희한테 하소연을 했다”며 “그런데 돈이 없다고 했던 사람이 갑자기 수백만원 상당의 패딩을 입고 들어온 것”이라고 지적했다.오 기자는 “그 정도 자본력이면 충분히 캄보디아에서도 좋은 교육 시스템, 선생님을 붙여서 교육시킬 수 있다. 최소한 범죄가 일어나지 않는 지역에서 애를 키울 수는 있을 것”이라며 “그럼에도 불구하고, 한국에 왔다는 것은 인터폴의 추적보다 더욱더 무서웠던 무언가 있지 않았겠냐는 추측이 나오는데 일리가 있다”고 덧붙였다.또한 “황하나는 한국으로 들어오고 나서는 본인이 마약을 투약하지 않았다. 유통하지 않았다고 핑계를 대고 있는데 나름 경찰이 물적 증거까지는 아니더라도 확실한 마약의 투약 시기나 장소에 대해서 특정을 좀 한 것 같다”고 주장했다.이어 “내가 알고 있기로는 수사기관에 연예인 몇 명을 언급한 걸로 저는 알고 있다. 남자 연예인, 여자 연예인 몇 명에 대해 진술했다고 하는데 황하나가 수사기관에 진술하는 특징을 보면 아무런 근거 없이 진술하지 않는다”며 “아마 증거가 정말 확실한 사람에 대해 진술하지 않았나 싶다”고 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr