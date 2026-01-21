텐아시아 DB

마약 혐의로 수사 대상에 올라 해외로 도피했다 체포된 남양유업 창업주 외손녀 황하나씨가 구속기소 됐다.수원지검 안양지청 형사2부(부장검사 정원석)는 지난 20일 마약류 관리에 관한 법률 위반(향정) 혐의로 황하나를 구속기소 했다고 밝혔다.황하나는 2023년 7월 서울시 강남구 소재 아파트에서 지인 2명에게 필로폰을 주사해 투약시킨 혐의를 받는다. 그는 공범에 대한 경찰 압수수색이 시작되자 다음 날 바로 태국으로 출국했다. 이후 이 사건으로 여권이 무효화되고 적색수배된 사실을 인지하고도 귀국하지 않은 채 태국에서 캄보디아로 밀입국한 것으로 조사됐다.도피 생활을 이어가던 그는 지난해 말 자진 출석 의사를 밝혔고, 프놈펜 태초국제공항에서 국적기 탑승 중 경찰에 체포됐다. 황하나는 당시 현장에 있었을 뿐 마약 투약행위를 한 사실이 없다고 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다.그러나 검찰은 공범 및 현장 목격자 조사, 관련 통화 녹음 파일 확보 등을 통해 황하나가 공범들에게 마약을 투약해 보라고 적극 권유하며 직접 주사를 놓았다고 판단했다.황하나는 2015년 5∼9월 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았고, 이후 집행유예 기간 중 다시 마약을 투약한 혐의로 추가 기소돼 징역 1년 8개월을 선고받은 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr