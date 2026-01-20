사진=전원주 유튜브

사진=전원주 유튜브

사진=전원주 유튜브

사진=전원주 유튜브

사진=전원주 유튜브

사진=전원주 유튜브

사진=전원주 유튜브

배우 전원주가 '돈 바른' 얼굴을 공개했다.20일 유튜브 채널 '전원주_전원주인공'에는 '전원주 완벽 변신시킨 금손 정샘물!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전원주는 "선우용여 예쁘게 화보 찍고, 김영옥 선배도 메이크업 받았더라. 그 둘만 주인공하냐. 나도 예쁘게 꾸미고 싶다. 좋은 메이크업 숍 알아봐 달라. 얼굴 예쁘게 만들고 싶다"고 제작진에 요청했다.제작진은 "고소영 김희선 김태희 담당했던 정샘물을 만난다"고 전했고, 전원주는 87세 인생 처음 헤어, 메이크업 숍을 방문해 남다른 감회를 드러냈다.정샘물을 만난 전원주는 "의사냐"면서 단아한 동안 비주얼에 감탄했다. 이어 "나는 시장 싼 화장품만 발랐다. 얼굴에도 돈을 좀 발라야해"라고 말했고, 정생물은 "연세에 비해 피부 좋다. 탱탱하다"고 칭찬했다.원하는 메이크업 스타일을 묻자, 전원주는 "뻔뻔하다 내가. 화보 찍고 싶다. 그런데 안 불러준다"며 아쉬움을 내비쳤다. 제작진은 "프로필 사진 촬영하시잖아요"라묘 다독였다.정샘물이 "저는 투자 잘 모른다. 선생님 영상 보면서 노후 준비를 해야겠다고 생각했다"고 말하자, 전원주는 "천천히 해도 된다. 나는 그런 건 아는데 얼굴은 쭈글쭈글하다"고 토로했다.단역 당시 방송국에서 10분 컷 메이크업을 받았던 전원주는 "주인공은 공들여 해주고, 우리는 퍽퍽퍽 해주고 가라고 한다. 이렇게 1시간 정성을 들이니까 미운 얼굴도 나아지겠다"며 기분 좋은 웃음을 보였다.헤어, 메이크업 후 40대 비주얼로 재탄생한 전원주는 "마님 한 번 시켜달라. 작품하고 싶다. 힘들어도 밤새워서 일할 때가 제일 즐겁다"며 일 욕심을 드러냈다. 프로필 촬영 후 그는 "누가 90세 가까이로 보겠냐"며 만족감을 드러냈다.한편, 전원주의 자산 규모는 40억원 이상으로, 주식 30억원, 금 10억원, 서울 신촌 건물, 청담동 아파트 등을 보유한 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr