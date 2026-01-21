사진=JTBC '혼자는 못 해'

'혼자는 못 해' 요리하는 김풍 작가가 충격 고백했다.20일 방송된 JTBC '혼자는 못 해'에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 김풍, 윤남노 셰프와 오마카세 끝장 투어를 떠났다.이날 윤남노는 출연자 중 초면인 이세희에게 눈을 떼지 못했다. 이수지는 "등장하는데 윤남노가 이세희에 시선 고정했다"고 폭로하며 서운함을 내비쳤다.이에 전현무는 "윤남노가 예쁜 여자 되게 좋아한다. 남자는 눈빛을 못 속인다"고 밝혔다.두 사람의 러브라인을 몰아가는 분위기에 윤남노는 "돼지상 남자 어때요?"라고 돌직구 질문을 던졌지만, 이세희는 "너무 귀엽다. 사랑스럽고"라며 말을 더듬어 폭소케 했다.추성훈은 "예쁜 여자 안 좋아하는 남자가 어딨냐"며 타박했고, 전현무는 "나도 이상하게 얘기한 거 아니"라고 강조했다.윤남노는 'SNL코리아'에서 자신을 패러디했던 이수지에게 반가움을 드러내며 "SNL 때 메이크업 받고 있는데, 수지 누나가 구석에서 동영상 보면서 연습하더라. 그 모습이 멋있었다"고 존경을 표했다.김풍은 "'냉부해'에서 남노가 내 밥이다. 한 번도 날 이긴 적이 없다"고 디스해 폭소를 유발했다. "오늘 (남노) 요리도 알려주냐?"는 질문에 김풍에 4패 한 윤남노는 "나 집에 갈래"라며 당혹감을 드러냈다.추성훈이 "오늘 둘이 뭐 만들어주시냐"며 요리를 기대하자, 김풍은 "나 요리하는 거 세상에서 제일 싫어한다. 요리 싫어하지만, 셰프들 골탕 먹이는 건 좋아한다"며 너스레를 떨었다.한편, 김풍(본명 김정환)은 자신의 예명에 대해 "예전에 클럽 많이 다녔다. 나이트클럽 댄스 대회에도 나갈 때, 담당 웨이터 형이 '순풍산부인과 좋아하니까 김풍으로 하라'고 해서 김풍 닉네임이 생겼다"고 비화를 전해 배꼽을 쥐게 했다.김풍 일화를 듣던 윤남노는 "나도 클럽 꽤 다녔다. 마음은 스눕독"이라며 "내 좌우명이 '인생은 스윙스처럼' 그리고 '부러질지언정 휘어지지 않는다'"라고 밝혔다. 전현무는 "X허세"라고 표현해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr