'흑백요리사2' 김학민, 김은지 PD가 방송과 관련한 각종 논란과 섭외에 대한 비하인드를 설명했다. 그중 백수저와 흑수저 섭외 과정, 요리괴물 인성 논란, 스포일러 경위 설명 등이 인터뷰에서 주로 다뤄졌다.최근 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '흑백요리사2' 김학민 PD, 김은지 PD와의 인터뷰를 진행했다.이날 김학민 PD는 시즌1에 이어 시즌2에도 출연한 최강록에 대해 "기회를 드린 것이 아니라 부탁을 드린 입장이다. 최 셰프님도 쉽지 않은 결정이셨을 것"이라고 운을 뗐다. 최강록과 김도윤 셰프는 시즌2의 '히든 백수저'로 출연했다. 김도윤 셰프는 1라운드에 탈락했다.그러면서 "심지어 늘 그렇듯이 룰을 말씀드리지 않았다. 본인이 히든 백수저인지도 모르고 나오셨다. 게다가 두 심사위원(안성재, 백종원)에게 동시에 오케이를 받아야 하는 상황이지 않았나. 이번 기회에 모든 것을 불태워 보시면 어떨까 하고 부탁드렸다"라고 설명했다.이어 "특권처럼 보이면 안 되어서 1라운드부터 도전하게끔 했다. 더욱이 흑수저들의 운명을 함께 지고 임해야 했다. 무게감이 있으셨을 거다"라며 "두 분이 떨어지시면 그냥 '히든 백수저'는 탈락하는 거였다. 플랜 B가 없었다. 김도윤 셰프가 떨어졌을 때 '아, 내가 안성재라는 사람을 잠깐 잊고 있었구나' 했다. 그런데 판을 까지는 것까지가 제작인의 역할이고 심사는 심사위원의 역할이니 어쩔 수 없었다"고 덧붙였다.최강록은 지난 시즌1에서 탈락 후 이번 시즌에 재도전하며 최후의 1인 자리까지 올랐다. 결승 에서 그는 깨두부를 넣은 국물 요리와 소주로 최종 우승을 차지했다.김은지 PD는 백수저 임성근 셰프에 대해 "시즌1에도 제안드렸다. 최우선으로 모시고 싶은 분 중에 한 분이었다. 시즌1에서는 고사하셨는데 시즌2에는 초반에 가장 빨리 승낙하신 백수저였다. 듣자마자 기다렸다는 듯이 승낙해주셔서 감사한 마음이었다. 120% 활약해주셨다"고 밝혔다.그러면서 "훌륭하고 매력 많은 셰프님들이 많았다. 많이 지원해주셨다. 흑수저 선별 과정에서 어쩔 수 없이 실력, 그레이드가 올라가는 부분이 있었다. 그래서 초고수들의 대결이 나왔던 것 같다. 시즌2만의 서사와 재미가 있었다고 생각한다"고 했다.다만, PD들의 인터뷰 직후 임성근은 음주운전 4회, 무면허 오토바이 운전 1회, 쌍방 폭행 1회 총 전과 6범이 알려져 논란에 휩싸였다.또 흑수저 '요리괴물'(본명 이하성)의 경우 방송 내내 태도가 불편했다는 논란에 휩싸이기도 했다. 김학민 PD는 버릇없고 무례하다는 평을 들은 요리괴물에 대해 "인터뷰를 하면 늘 첫 번째 답변이 '무조건 제가 우승할 것 같아요' 였다. 나쁘다거나 오만하다고 생각하지 않았다"고 말문을 열었다.그러면서 "실력에 대한 자신감 아니겠나. 요리괴물 역시도 자신이 쫄지 않기 위해 그런 말을 했다고 하더라. 의지에 대한 표명이라고 생각한다"라며 "다들 커리어를 걸고 나오지 않았나. 요리괴물의 인터뷰를 살린 것은 그의 실력, 경력, 자신감, 도전, 의지에 대한 리스펙의 연출이었다. 요리괴물을 빌런으로 만들거나 악의 축으로 삼은 것은 아니다. 응원받아야 하는 셰프님"이라고 설명했다.실제로 요리괴물은 넷플릭스와의 인터뷰에서 "촬영하는 데 있어서 되게 절박하고 간절했었다"며 "만약 여기서까지 좋은 성적을 거두지 못하면 지금까지 해온 모든 것이 물거품이 될 수도 있겠다는 생각이 들었다. 그 과정에서 행동이나 말이 다소 세게 표현된 것 같다. 그로 인해 시청자분들께 불편함을 드린 점 진심으로 죄송하고 프로그램을 위해 애써주신 제작진에게도 폐를 끼쳐 죄송하다"라며 사과의 말을 밝혔다.요리괴물은 또 의도치 않게 스포일러의 도마 위에 오르기도 했다. 방송 도중 요리괴물의 명찰이 본명인 '이하성'으로 바뀌었던 장면이 포착되며 파이널 진출을 두고 대형 스포일러 논란이 나왔다. 이와 관련해 김은지 PD는 "편집 실수가 뼈아프다. 자책했고 스스로에게 실망했다"고 고개를 숙였다.시즌1에 비해 각종 논란과 이슈가 있었지만 시즌2 역시 대한민국 요리 예능 열풍을 이끌었다는 평가가 나온다. 이 성공에 힘입어 시즌3도 제작이 확정됐다. '흑백요리사3'는 식당 대결이다. 요리 장르 무관, 각 식당을 대표하는 요리사 4인 1조로 지원이 가능하다. 지난 시즌과는 다르게 새롭게 발전된 구성이 또 어떤 재미를 가져다줄까.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr