스트레이 키즈(Stray Kids) 멤버 현진이 20일 오전 ‘디올 겨울 2026·2027 남성 컬렉션 쇼’ 참석을 위해 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국했다.
이날 현진은 독보적인 시크한 비주얼로 공항에 나타나 현장에 있는 많은 이들의 시선을 사로잡았으며, 캐주얼한 청청 스타일에 클래식한 타이를 더한 센스있는 공항패션으로 모던한 무드의 스타일링을 완성했다. 현진의 공항패션을 완성시켜 준 룩은 디올(Dior) 제품. 데님 팬츠와 데님 레귤러 진, 블루 컬러의 옥스포드 캔버스 셔츠에 Dior 레지멘탈 타이를 착용해 클래식한 청청 패션의 정석을 보여줬으며, 여기에 클로버 브로치와 Dior 노르망디 미디엄 토트 백와 Dior 아치 로퍼를 함께 매치해 현진 특유의 세련된 아우라를 배가시켰다.
한편, 현진이 참석 예정인 ‘디올 겨울 2026·2027 남성 컬렉션 쇼’는 프랑스 파리 현지 시간 기준으로 오는 21일 선보일 예정이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
