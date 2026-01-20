사진=NHN링크 제공

지난해 미국 권위있는 시상식에서 6관왕을 수상한 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'이 한국뮤지컬어워즈 작품상을 수상했다.'어쩌면 해피엔딩'은 지난 19일 세종문화회관 대극장에서 개최된 제10회 한국뮤지컬어워즈에서 작품상(400석 이상)을 수상했다.'어쩌면 해피엔딩' 한경숙 프로듀서는 수상 소감으로 "10주년 기념 공연을 탄생하게 해준 창작진과 스태프에게 기쁨과 감사의 마음을 전한다"며 "또 아낌없는 사랑을 전해주신 관객 분들에게도 깊이 감사드린다"고 전했다.'어쩌면 해피엔딩'은 박천휴, 윌 애런슨(Will Aronson)가 집필하고 NHN링크가 제작했다. 작품은 지난해 10월 30일 10주년 기념 공연을 열었다. 작품은 이달 25일까지 두산아트센터 연강홀에서 관객들과 만난다.이번 공연은 550석으로 규모가 확대됐다. 확장된 무대 위에서 두 로봇의 사랑 이야기는 한층 섬세하게 그려지면서 관객들에게 깊은 공감을 주고있다. 또 이번 시즌은 112회 공연 모든 회차 전석 매진을 기록하는 등 폭발적인 흥행을 이어가고 있다.작품은 서울 공연 이후 국내 16개 도시(부산, 대전, 광주, 용인, 인천, 세종, 전주, 평택, 수원, 창원, 대구, 천안, 울산, 당진, 고양, 제주)에서 전국 투어 공연을 이어갈 계획이다.한편 '어쩌면 해피엔딩'은 2024년에 브로드웨이에 진출해 현지 관객들의 호평을 받았다. 그 결과 지난해 제78회 '토니 어워즈(Tony Awards)'에서 작품상을 비롯해 극본상, 음악상(작곡 및 작사) 등 총 6개 부문을 수상했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr