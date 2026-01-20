사진=코미디언 홍현희 SNS

코미디언 홍현희가 체중 감량 후 달라진 근황을 전했다.홍현희는 20일 자신의 SNS를 통해 "따뜻해서 좋았던 지난주와 달리 날씨가 춥다"는 글과 함께 가족 여행 사진을 게재했다.공개된 사진에는 남편 제이쓴, 아들 준범 군과 함께 해외에서 휴가를 보내는 홍현희의 모습이 담겼다. 미니 원피스에 부츠를 착용한 그는 이전보다 체중이 눈에 띄게 줄어든 모습이다.앞서 홍현희는 자신의 유튜브 채널을 통해 체중을 60kg대에서 49kg까지 감량했다고 밝힌 바 있다. 그는 "20년 만에 몸무게 앞자리 4자를 봤다"며 "혈당 관리를 하며 건강하게 식단을 조절하니 자연스럽게 살이 빠졌다"고 비결을 설명했다.일각에서 제기된 비만 치료제 사용 의혹에 대해서는 선을 그었다. 홍현희는 "'위고비나 마운자로를 맞았다'는 소문을 듣고 억울했다"며 "불법도 아닌데 맞았다면 솔직하게 말했을 것"이라고 반박했다.이어 그는 "1년 동안 식습관을 바로잡고 루틴을 만드는 과정에서 많은 시행착오를 겪었다"며 약물 도움 없이 본인의 노력으로 이뤄낸 결과임을 강조했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr