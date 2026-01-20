사진=SNS

사진=넷플릭스

MBC 예능 '전지적 참견 시점' 측이 임성근 셰프의 출연분을 방송하지 않기로 결정했다.20일 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 측은 텐아시아에 "논의 끝에 임성근 방송분을 내보내지 않기로 했다"고 밝혔다.앞서 임성근의 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'와 '전참시' 출연 소식이 전해진 가운데, 지난 19일 '전참시' 측은 임성근 출연 여부와 관련해 "논의 중이며, 정리되는 대로 안내하겠다"고 짧게 답했다. 이어 '놀면 뭐하니?' 측은 "촬영을 하지 않은 단계"라며 "진행 될게 없다"고 말했다.넷플릭스 예능 '흑백요리사2'를 통해 얼굴을 알린 임성근 셰프는 최근 각종 논란의 중심에 섰다. 학교폭력 의혹을 직접 해명한 데 이어, 과거 음주운전 전력까지 공개하며 파장이 이어졌다. 임성근은 지난 18일 SNS에 "안녕하십니까, 임성근입니다"로 시작하는 자필 사과문을 게재했다. 그는 "가슴 한구석에 무거운 짐으로 남아 있던 과거의 큰 실수를 고백하며 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.이어 "음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못"이라며 "당시 깊이 후회했고, 법적 처벌도 모두 받았다. 지난 몇 년간 자숙하며 자신을 돌아보는 시간을 가졌다"고 전했다. 그러면서 "부주의한 행동으로 실망을 드려 다시 한번 고개 숙여 사과드린다"고 덧붙였다.임성근은 같은 날 자신의 유튜브 채널 '임성근 임짱TV'를 통해서도 음주운전 사실을 직접 언급했다. 그는 "약 10년에 걸쳐 세 차례 정도 음주운전을 한 적이 있다"며 "술을 마신 뒤 차에서 잠들었다가 경찰에 적발된 경우도 있었다"고 설명했다. 이어 "해당일은 10년가량 전이며, 가장 최근 단속은 5~6년 전"이라고 말했다.이 여파로 임성근의 방송 출연도 잇따라 무산되고 있다. JTBC '아는 형님'과 KBS '편스토랑' 출연이 취소된 것으로 알려졌으며, MBC '놀면 뭐하니?' 역시 녹화를 앞두고 있었으나 실제 촬영은 진행되지 않았다고 전해졌다. 연이은 논란과 함께 출연 취소가 이어지면서, 임성근은 사실상 방송 활동 중단 수순을 밟고 있는 모습이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr