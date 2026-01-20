/ 사진=텐아시아 DB

故 안성기의 미담이 밝혀졌다.KBS2 '셀럽병사의 비밀' 41회에서는 70년간 대한민국 영화사의 중심을 지켜온 ‘국민배우’ 故 안성기의 찬란했던 영화 인생과, 그가 마지막까지 놓지 않았던 연기 열정을 되짚는다.1957년 다섯 살의 나이에 데뷔한 안성기는 70년 동안 170여 편의 작품에 출연하며 한국 영화의 상징으로 자리 잡았다. 이번 특집은 그가 남긴 수많은 발자취 가운데서도, 그동안 쉽게 볼 수 없었던 인간적인 면모와 깊은 고뇌의 흔적을 조명한다. 특히 KBS 자료실에 보관돼 있던 귀한 영상들이 대거 공개될 예정이다.이날 방송에서는 ‘국민 가수’ 조용필과 ‘국민 배우’ 안성기의 투 샷은 물론, 두 사람이 함께 노래를 부르는 전설적인 듀엣 영상이 30년 만에 공개된다. 중학교 3학년 시절 짝꿍으로 만나 60년 우정을 이어온 두 사람의 모습과 함께, 엄격하기로 소문난 조용필의 아버지가 “성기라면 괜찮다”며 외출을 허락했을 정도로 두터웠던 신뢰의 비하인드 스토리도 전해진다.영화 '무사'의 김성수 감독도 대배우 안성기와 얽힌 특별한 인연을 공개한다. 김 감독의 시나리오 보조 작가 시절, 영화 '베를린 리포트' 촬영차 방문한 독일의 매서운 추위 속에서 안성기가 자신의 장갑을 벗어 건넸다는 것이다. 김 감독은 “당시엔 톱스타가 무명 작가에게 장갑을 벗어준다는 사실이 이해되지 않아 당황스럽기까지 했다”고 회상한다. 이후 그 따뜻함이 안성기의 본모습임을 깨달았고, '무사'의 덕장 ‘진립’ 역할을 구상하며 내내 안성기만을 떠올렸다는 뭉클한 비하인드를 전한다.배우 신현준은 오랫동안 안성기와 함께 운동해 온 인연을 밝히며, '무사' 촬영 당시 곁에서 지켜본 안성기의 경이로운 연기 열정을 증언한다. 신현준에 따르면 안성기는 어느 순간부터 운동 강도를 대폭 높여 팔과 어깨 근육을 키우기 시작했다. 이유를 묻자 안성기는 “내가 활을 쏘는 역할인데, 지금 근육으로는 그 사람의 팔이 아닌 것 같다. 어렸을 때부터 활을 쏜 사람의 몸을 만들어야 한다”고 답했다. 그런데 영화를 본 신현준은 적잖이 당황했다고 한다. 정작 그 영화에선 그가 기대했던 장면이 단 한 신도 없었기 때문이다. 이에 신현준은 “관객은 볼 수 없지만 나는 저 갑옷 속에 가려진 선배님의 노력을 봤다”며 보이지 않는 곳까지 단련하는 그의 태도에 깊은 존경을 표한다.또한 바닷물이 얼어붙을 정도로 추웠던 촬영 현장에서 직접 드럼통에 불을 피워 스태프를 챙기는 안성기를 보고 “한국의 톱 스타는 저러냐”며 놀란 사연도 공개된다.안성기의 미담이 이어지자 이찬원은 “선배님 얼굴에 새겨진 멋진 주름들이 어떤 과정을 통해 만들어졌는지 이제야 알 것 같다”며 존경을 표했다. 또, 장도연은 “영화 '만다라'를 찍으면서 정말 수행이라도 하신 것 아니냐”며 감탄했다. 풋풋한 청년 시절부터 다정한 아빠의 모습까지 담긴 시대별 인터뷰를 지켜본 출연진은 “왜 안성기를 ‘국민배우’라 부르는지 알겠다”며 입을 모아 찬사를 보냈다.정상의 자리에서도 주연과 조연을 가리지 않고, 묵묵히 ‘깊어지기’를 선택해 온 배우 안성기. 2019년 혈액암 판정 이후에도 그는 “어떤 역이라도 하고 싶다”며 영화 '탄생' 촬영장에서 뜨거운 연기 혼을 불태웠다. 투병 중임에도 현장에 있을 때 가장 행복해했던 그의 마지막 기록과, 모든 스태프가 눈물을 흘려야 했던 감동적인 사연이 공개된다.20일(화) 밤 8시 30분 KBS2 '셀럽병사의 비밀'에서 확인할 수 있다김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr