사진=방송인 히라이 사야 SNS

배우 심형탁과 히라이 사야 부부가 아들 하루 군의 첫 번째 생일 현장을 공개했다.사야는 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 아들의 돌잔치 사진을 게재했다. 그는 "하루의 첫 생일을 축하한다"며 "아빠, 반려견 김밥과 함께 생일파티를 했다. 앞으로도 많이 웃고 건강하게 자라자"라는 글을 남겼다.이어 "돌잔치도 무사히 마쳤다. '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 뵙겠다"고 덧붙여 방송을 통해 상세한 현장이 공개될 것임을 암시했다.함께 공개된 사진에는 자택에서 간소하게 치러진 파티 모습이 담겼다. 하루 군은 편안한 실내복 차림으로 케이크와 풍선 장식 앞에 자리했다. 심형탁 부부 역시 격식 없는 차림으로 반려견과 함께 기념사진을 촬영하며 단란한 분위기를 연출했다.한편 심형탁은 2023년 18세 연하의 일본인 사야와 결혼해 지난 1월 득남했다. 하루 군은 생후 1년이 되기 전 광고 모델로 발탁되며 화제를 모은 바 있다. 현재 이들 가족은 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 육아 일상을 공개하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr