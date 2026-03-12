사진=tvN

배우 배인혁(27)이 능청스러운 사랑꾼의 면모부터 현실 육아에 고군분투하는 모습까지 노정의와 핑크빛 호흡을 맞추며 다채로운 매력을 발산했다. 그는 최근 영화 '왕과 사는 남자'로 '천만 배우' 타이틀을 거머쥔 박지훈과 YY엔터테인먼트에서 한솥밥을 먹고 있으며, KBS 드라마 '멀리서 보면 푸른 봄'에 함께 출연해 친분이 있다고 알려졌다.배인혁은 지난 11일 방송된 tvN 수목드라마 '우주를 줄게' 11회에서 선태형 역을 맡아 로맨스의 설렘과 가족을 지키려는 책임감을 오가는 폭넓은 스펙트럼의 연기로 시청자들의 마음을 사로잡았다.이날 배인혁은 능청스러운 사랑꾼의 매력부터 아이의 성장을 지켜보는 보호자의 진중함까지 인물의 다양한 면모를 그려냈다. 특히 그는 다정한 매력과 함께 예기치 못한 시련 앞에서 흔들리는 눈빛 등 섬세한 감정 변화를 그리며 선태형이라는 인물의 인간미를 극대화했다.극 중 선태형은 우현진(노정의 분)과 본격적인 연애를 시작하며 '직진 사랑꾼'의 모습으로 설렘을 자아냈다. 배인혁은 능청스러운 멘트와 함께 볼 키스를 유도하는 스윗한 매력을 보여주며 사랑에 빠진 남자의 행복한 에너지를 능숙하게 표현했다.이와 함께 배인혁은 조카 우주(박유호 분)를 향한 헌신적인 삼촌의 모습과 현실 육아의 고충을 리얼하게 그려냈다. 특히 휴게소에서 우주를 잃어버려 패닉에 빠진 현진을 다독이며 사건 해결을 주도했고, 이후 자책하는 그녀를 세심하게 보살피는 든든한 버팀목 역할로 깊은 인상을 남겼다.이 가운데 선태형은 예기치 못한 시련을 마주했다. 그는 우주의 법적 후견인이 되기 위해 성실히 면담에 임했으나 과거 가족 간의 갈등과 부주의했던 실수를 근거로 '부적격' 판정을 받아 큰 충격에 빠졌다. 배인혁은 선태형의 당혹감과 슬픔, 좌절감을 생생하게 전달하며 향후 전개에 대한 궁금증을 높였다.배인혁이 출연하는 '우주를 줄게'는 오늘(12일) 밤 10시 40분 방송을 끝으로 대단원의 막을 내린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr