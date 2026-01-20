사진=채널A

채널A 토·일 드라마 '아기가 생겼어요' 최진혁과 오연서의 아슬아슬 멜로 텐션이 폭발하는 무드 포스터가 공개됐다. 오연서는 1987년생, 최진혁은 1986년생으로 두 사람은 실제로 1살 차이 난다.'아기가 생겼어요' 측은 19일(월), 강두준(최진혁 분)과 장희원(오연서 분)의 운명적 로맨스의 신호탄을 알리는 포스터를 공개해 이목을 집중시킨다.포스터 속 두준과 희원은 야경이 반짝이는 물빛 너머, 닿을 듯 말 듯 가까운 거리에서 서로 마주 보고 있다. '두 남녀의 하룻밤 일탈 로맨스'라는 강렬한 카피가 눈길을 끄는 가운데 특히 해당 장면은 지난 첫 방송에서 두준과 희원이 가슴 설레는 순간의 감정을 폭발하던 장면으로 안방극장에 아찔한 설렘을 선사했다. 당장이라도 키스를 나눌 듯 가까운 두 사람의 거리와 눈빛이 맞닿는 찰나의 순간이 보는 사람까지 두근두근 가슴 뛰게 만든다.지난 방송에서 두준과 희원은 우연인 듯 운명처럼 엮인 필연의 관계를 이어갔다. 특히 하룻밤 일탈 이후 두 사람에게 뜻밖의 아기가 생긴 데 이어 두 사람이 태한주류 사장과 직원으로 또다시 재회하는 등 두 사람 모두 결혼과 담을 쌓아왔던 서로의 삶에 예상치 못한 돌발 변수가 되어 시청자를 깜짝 놀라게 했다. 더욱이 선택의 갈림길에서 두준이 희원에게 "사랑. 그거 제대로 한번 해보자고"라며 진지한 만남을 제안해 앞으로 두 사람의 관계가 어떻게 변화해 나갈지, 어떻게 서로의 마음을 열어가게 될지 궁금증을 자극한다. 이에 두준과 희원이 만들어갈 '아기가 생겼어요' 속 로맨스가 더욱 궁금하고 기대된다.'아기가 생겼어요'는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디로, 매주 토요일 일요일 밤 10시 30분에 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr