사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

방송인 유재석이 '틈만 나면,'에서 그룹 엔믹스의 멤버 설윤과 자존심 대결을 벌인다.오는 20일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 걸그룹 엔믹스의 멤버 해원, 설윤이 대전을 방문한다.이 가운데 유재석과 설윤이 대전잘알 타이틀을 건 자존심 대결을 펼쳐 눈길을 끈다. 설윤은 대전에서 나고 자란 대전의 딸. 해원이 "설윤이가 대전 3대 명물이다. 성심당, 카이스트, 그리고 설윤"이라고 소개하자, 설윤은 천연덕스럽게 고개를 끄덕이며 대전 명물의 위엄을 드러낸다.하지만 설윤도 서울살이 4년 차에 접어들면서 요즘 대전 소식은 업데이트가 안 된 상황. 설윤이 단골 맛집을 쉽게 생각해 내지 못하자 유재석은 "최근에 대전 자주 온 내가 설윤이보다 더 잘 아는 것 같다"라며 기세등등해한다. 이에 대전을 향한 유재석과 설윤의 신경전(?)이 발발한다는 전언.급기야 설윤이 대전의 딸 명예를 회복할 대전 칼국수 맛집 리스트까지 전격 오픈한다고 해 궁금증을 더한다. 설윤은 점심시간이 되자 기다렸다는 듯 "제가 아는 칼국수 맛집이 있다"고 말한다. 그러나 이미 대전 시민픽이 되어버린 설윤 맛집. 가는 곳곳마다 사람들로 가득 차 있자 유재석은 "역대급 웨이팅이야"라며 아우성친다. 이에 설윤은 "플랜 C까지 있다"라며 최후의 카드를 내세워 유재석과 유연석 모두의 취향을 저격했다는 후문이다.'틈만 나면,'은 매주 화요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr