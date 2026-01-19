사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
방송인 유재석이 '틈만 나면,'에서 그룹 엔믹스의 멤버 설윤과 자존심 대결을 벌인다.

오는 20일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 걸그룹 엔믹스의 멤버 해원, 설윤이 대전을 방문한다.

이 가운데 유재석과 설윤이 대전잘알 타이틀을 건 자존심 대결을 펼쳐 눈길을 끈다. 설윤은 대전에서 나고 자란 대전의 딸. 해원이 "설윤이가 대전 3대 명물이다. 성심당, 카이스트, 그리고 설윤"이라고 소개하자, 설윤은 천연덕스럽게 고개를 끄덕이며 대전 명물의 위엄을 드러낸다.
사진제공=SBS
사진제공=SBS
하지만 설윤도 서울살이 4년 차에 접어들면서 요즘 대전 소식은 업데이트가 안 된 상황. 설윤이 단골 맛집을 쉽게 생각해 내지 못하자 유재석은 "최근에 대전 자주 온 내가 설윤이보다 더 잘 아는 것 같다"라며 기세등등해한다. 이에 대전을 향한 유재석과 설윤의 신경전(?)이 발발한다는 전언.

급기야 설윤이 대전의 딸 명예를 회복할 대전 칼국수 맛집 리스트까지 전격 오픈한다고 해 궁금증을 더한다. 설윤은 점심시간이 되자 기다렸다는 듯 "제가 아는 칼국수 맛집이 있다"고 말한다. 그러나 이미 대전 시민픽이 되어버린 설윤 맛집. 가는 곳곳마다 사람들로 가득 차 있자 유재석은 "역대급 웨이팅이야"라며 아우성친다. 이에 설윤은 "플랜 C까지 있다"라며 최후의 카드를 내세워 유재석과 유연석 모두의 취향을 저격했다는 후문이다.

'틈만 나면,'은 매주 화요일 오후 9시에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지