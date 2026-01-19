사진=김현숙 유튜브

코미디언 겸 배우 김현숙이 서울을 떠난 이유를 밝혔다.19일 유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자'에는 '매일 숲 뷰 직관하는 이사한 집 공개!! 옷방부터 창고까지 싹~ 다 보여드림'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김현숙은 "오늘(촬영날) 내 생일이다. 나에게 주는 선물을 가장 중요하게 생각한다"면서 이사한 집을 공개했다.넓은 공간감과 깔끔한 인테리어, 꽉 찬 드레스룸, 심플한 침대방을 소개한 김현숙은 "바라산 능선이 보이고, 숲 뷰에 남향이다. 채광도 좋고, 소음도 적다. 다만 자가가 아니라서 인테리어에 손을 댈 수 없었다"고 전했다.이사한 이유에 대해 김현숙은 "내가 아들 하민이 유학가고, 혼자 살면서 작은 집으로 옮겼는데, 짐 정리가 안 되더라. 그래서 촬영을 집에서 할 수가 없었다. 그런 점을 고려해 집을 옮겼다"고 설명했다.그러면서 "여기가 대중교통 잘되어 있는 건 아니지만, 조용하고 공기가 좋다. 숲 멍이 가능하다. 집은 안식처다. 일과 완전히 분리되길 바랐다. 이제 서울 시내에서 못 살겠다"고 털어놨다.주문형 철제 옷걸이로 드레스룸을 채운 김현숙은 "거의 옷이 옷집 수준으로 많다. 내가 스타일리스트 없이 활동하니까 예능, 드라마 나갈 때 다 내 옷을 입는다. 그래서 옷이 많다. 2~30포대 기부한 건데도 이렇다"고 이야기했다.아들 방 공개를 거부한 김현숙은 "아직 정리가 안 됐다"고 고백해 웃음을 안겼다.한편, 김현숙은 2014년 일반인 남편과 결혼해 2015년 아들을 품에 안았으나, 2020년 이혼했다. 이혼 후 제주도 생활을 정리하고 친정 밀양에서 생활하던 그는 서울 이촌동으로 거처를 옮겼다가, 다시 새 보금자리를 찾았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr