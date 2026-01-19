배우 이준호가 19일 패션쇼 참석차 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다.
이준호, 편안함과 스타일 모두 챙긴 공항패션...사랑스러운 미소[TEN포토+]
이준호, 편안함과 스타일 모두 챙긴 공항패션...사랑스러운 미소[TEN포토+]
이준호, 편안함과 스타일 모두 챙긴 공항패션...사랑스러운 미소[TEN포토+]
이준호, 편안함과 스타일 모두 챙긴 공항패션...사랑스러운 미소[TEN포토+]
조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지