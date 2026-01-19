"혼전임신으로 결혼"…'53세 미혼' 김민종, 마침내 ♥핑크빛 소식 "이상형 만나" ('미우새')[종합]

사진=텐아시아DB

김민종(53)이 전화 사주로 연애, 결혼운을 봤다.지난 18일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 이혼 후 싱글하우스로 이사한 윤민수가 절친 영탁과 김민종을 집으로 초대한 모습이 담겼다.이날 김민종은 수맥봉으로 윤민수의 집 풍수를 살피는 '사주 맹신자' 모습을 보였다. 그러면서 72년생 쥐띠인 김민종은 "재작년까지 진짜 힘들었다. 삼재도 너무 센 삼재, 악삼재라고 하더라. 사주, 철학을 잘 봐주시는 선생님이 계신다"고 밝혔다.이어 그는 "'장가는 갈 수 있냐'고 했더니 선생님이 2~3년 안에 결혼운이 있다고 했다. 이제 2년째에 들었다"며 기대했다.현재 연애 중인지 묻자 김민종은 "요즘에 노력한다고 하지 않았냐. 지금은 없다"고 밝혔다. 그러면서 "나이가 있고 조심스럽다 보니까 더 소극적이게 된다. 이걸 바꾸려고 많이 노력하고 있다"라고 덧붙였다.이에 윤민수는 전화사주를 연결했다. 김민종의 사주를 본 역술가는 "고집이 좀 있으신 것 같다. 좋은 말로 하면 자기 주관이 뚜렷하다. 고집은 센데 한편으로는 귀가 얇다"고 말했다.연애운은 너무 좋다며 "올해 귀인의 운도 있다. 아니면 정말 이상형을 만나실 거다. 올해를 놓치면 안 된다. 올해가 정말 절호의 기회다. 올해 4월에서 6월 사이"라고 해석했다. 그러면서 "이번에 놓치면 65세는 돼야 한다"라고 강조했다.올해 만날 여성 분에 대해서는 "김민종 씨 사주에 있는 여자를 보면 위치가 높은 사람일 수 있다. 이사나 상무 이런 식이다. 김민종 씨보다 더 센 여자다. 김민종을 휘어잡을 수 있는 분"이라고 설명했다. 이를 들은 영탁은 "테토녀"라고 반겼다.자녀운에 대해서도 말했다. 역술가는 "바로 자녀가 생길 운이 있다. 결혼하자마자 자녀가 생기든지, 자녀가 생겨서 결혼하든지 할 것"이라고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr