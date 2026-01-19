사진=KBS2

사진=KBS2

신체 프로필 191cm 80kg이라고 알려진 배우 문상민이 극 중 도월대군으로 분해 영혼 체인지 연기로 시선을 강탈했다. 앞서 변우석은 올해 상반기 공개 예정인 MBC 신작에서 이안대군 역할을 맡았다고 알려졌다.지난 17일과 18일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아' 5, 6회에서 도월대군 이열 역을 맡은 문상민은 홍은조(남지현 분)와 영혼이 뒤바뀌며 벌어지는 이야기를 본격적으로 그려냈다. 시시각각 변하는 롤러코스터 같은 문상민의 열연이 시청자들의 '과몰입'을 유발했다.문상민은 이열의 몸에 들어간 은조의 영혼을 완벽하게 동기화해 신선한 충격과 웃음을 안겼다. 겉모습은 훤칠하고 위엄 있는 대군이지만 영혼은 털털하고 당찬 여인 은조인 상황. 문상민은 하루아침에 낯선 환경에 놓인 인물의 당혹스러운 심리를 디테일한 표정과 제스처로 풀어내며 호평을 끌어냈다.이어 문상민은 섬세한 표정 변화와 톤 조절을 통해 또 다른 결의 이열 모습을 구축했다. 영혼이 바뀐 설정을 능청스러운 코믹 연기로 소화한 것은 물론, 절절한 가족애부터 액션, 로맨스까지 장르를 넘나들며 '천의 얼굴' 면모를 뽐냈다.문상민은 은조와 영혼이 바뀐 뒤 궐내 지리를 몰라 헤매거나 억지로 거만함을 연기하려다 실패하는 모습 등으로 웃음을 자아냈다. 또한 대비(김정난 분)와의 대면 신에서는 은조의 영혼이 깃든 채 코믹 연기에 정점을 찍었다. 대군의 위엄을 내려놓고 상황을 모면하려 애쓰는 문상민 표 표정 연기가 더해지며 재미를 배가시켰다.문상민의 활약은 코믹 연기에 이어 뭉클한 가족애, 설레는 로맨스로도 이어졌다. 그는 은조의 가족인 춘섬(서영희 분)을 대군의 몸으로 마주하자 애틋한 눈빛을 전해 뭉클함을 자아냈다. 이와 함께 몸이 바뀐 상황에서 은조와 서로의 비밀을 공유한 채 미묘한 로맨스 텐션을 이어가며 영혼 체인지 로맨스만의 색다른 맛을 살렸다.6회 엔딩에서는 다시 본래의 이열로 영혼이 돌아오며 극적인 반전을 선사했다. 그 순간 문상민은 눈빛부터 180도 돌변, 코믹하고 섬세했던 은조에서 순식간에 카리스마 넘치는 본체 이열로 전환되며 시청자들의 흥미를 고조시켰다. '영혼 체인지'라는 설정을 능청스럽고 매력적으로 소화하며 넓은 연기 스펙트럼을 보여준 문상민이 본격적으로 시작될 2막에서는 어떤 활약을 펼칠지 궁금증이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr