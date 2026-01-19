개그우먼 박나래 /사진 = 텐아시아 사진DB

개그우먼 박나래의 행사비 3000만원이 소속사가 아닌 전 매니저 A씨의 개인 회사 법인통장으로 송금된 사실이 취재 결과 확인됐다. 박나래 모르게 A씨가 자신의 개인 회사로 돈을 받았고, 이 사실을 박나래가 뒤늦게 파악하고 A씨를 고소한 것이다.19일 텐아시아 취재 결과, 박나래 소속사 앤파크로 지급돼야 할 브랜드 L사 행사비 3000만원이 매니저 A씨가 대표로 있는 법인 YYAC로 입금됐다. 텐아시아가 단독 입수한 세금계산서에서도 해당 행사비가 YYAC 명의로 처리된 정황이 담겼다.이와 관련 박나래 측은 텐아시아에 "L사 행사비 관련해 당시 A씨에게 보고를 받은 바 없다. 뒤늦게 행사비가 들어오지 않았다는 것을 확인했고 박나래가 직접 L사 측과 소통해 사건의 전말을 알게 됐다"고 밝혔다.취재에 따르면 A씨는 지난해 7월 17일 계약서 작성을 위해 사업자등록증과 통장 사본을 보내달라는 브랜드 L사 행사 담당자에게 자신의 개인 법인인 YYAC의 사업자등록증과 통장 사본을 전달했다.이후 박나래는 같은 해 8월께 L사가 주최한 팝업 행사에 참석했으며, 행사 종료 후에는 자신의 SNS를 통해 관련 인증 사진을 게시하며 홍보했다.행사가 끝난 뒤 L사 측은 A씨의 요청에 따라 행사비 3000만원을 YYAC 계좌로 송금했다. YYAC는 A씨가 대표로 있는 법인으로, 박나래의 소속사 앤파크와는 별개의 회사다.YYAC는 2015년 8월 서울 강남구 삼성동에 엔터테인먼트업을 목적으로 설립되었으며, 대표자는 A씨다. 한때 래퍼 그레이스도 이 회사에 소속되어 활동했다.L사 관계자는 이날 텐아시아에 "박나래 담당 매니저 측 요청에 따라 해당 법인(YYAC)으로 지급했다"라며 "박나래 본인이 아니면 그 이상은 말하기 어렵다"고 밝혔다.이에 텐아시아는 현재 미국 라스베이거스에 체류 중인 것으로 알려진 A씨에게 수차례 연락을 시도했으나, 묵묵부답이다.한편 박나래는 전 매니저들을 상대로 공갈 및 업무상 횡령 혐의로 고소했다. 이번 사건도 고소장에 포함됐다. 소속사 측은 "이 같은 사례가 더 있는지 확인 중"이라고 했다.앞서 박나래는 A씨 측 주장으로 불거진 이른바 매니저 갑질 논란과 불법 의료 시술 의혹 등으로 구설에 오른 바 있다. 이후 방송 활동을 잠정 중단했으며, 출연 중이던 프로그램에서도 하차했다. 현재 양측은 관련 사안을 두고 법적 공방을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr