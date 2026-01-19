사진=우창수 SNS

뮤지컬 배우이자 연극 배우 우창수가 세상을 떠난 사실이 뒤늦게 알려졌다.고(故) 우창수는 지난 16일 향년 51세 나이로 사망했다. 유족들은 이미 발인을 마친 상태로 장지는 서울시립승화원에 꾸려졌다. 고인은 최근까지 투병 생활을 이어왔던 것으로 전해졌다.고인은 2025년 한 해 동안 주기적으로 병원을 다녔다. 고인의 인스타그램에는 지난해 1월 1일부터 "독감인지 코로나인지 2주 동안 죽을 뻔했다"라는 게시물이 올라와 있다. 이후 고인은 치과 치료를 시작했음을 알렸다.3월에는 "삶은 달걀이랑 우유 먹은 게 체했다"며 소량의 음식을 제대로 소화하지 못하는 상태를 알렸다. 이후 4월, 조카들과 시간을 보낼 때도 고인은 "몸이 아프다"고 했다.특히 5월에는"며칠을 죽으로 버티다가 오늘은 죽도 안 들어간다"며 이온음료로 끼니를 대체했음을 알렸다. 그러면서 고인은 "거실에서 휘청거리고 잠시 블랙아웃이 왔다"고 덧붙였다.6월에는 병원에 들러 초음파와 피 검사를 했으며, 7월에는 "약 3개 먹다가 하나 줄어서 좋아했는데 이번 검사에서 5개로 늘었다"고 알렸다.고인이 당시 처방 받았던 약은 레가론, 무코스타, 펙수클루 등이다. 레가론은 긴 질환 치료제다. 무코스타와 펙수클루는 위 점막을 보호하고 만성 위염과 미란성 위식도역류질환을 치료하는 데에 쓰인다.지난해 9월에는 "11일 만에 일상으로 돌아왔다"며 "침대에 누워서 저염식만, 오늘부터 찬찬히 재활훈련 시작"이라는 글을 적었다. 약 2주 전에는 자른 머리카락 사진과 함께 "몸보신하며 하루 마무리, 열심히 관리 해야 한다, 창수야 정신 차리고"라는 글을 남겼다.1975년생인 고 우창수는 수원과학대 방송연예과를 졸업한 뒤 뮤지컬·연극 배우로 활동했다. '웰컴 투 마이 월드', '푸른 봄' 등의 무대에 오른 이력이 있다.고인은 연출가로 활동하며 다양한 작품 활동을 했다. 연극 '그곳에 서다' 연출·대본을 맡았고, '팔춘기', '유림식당'에서는 예술 감독으로 무대를 꾸몄다. 또 '약속'에서는 음향·조명감독으로 활동했으며, '안돼! 싫어! 도와주세요!'에서는 무대감독으로 참여했다.이외에도 서울호서예술실용전문학교 모델연기예술계열 교수로 활동하며 후배 양성을 해왔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr