민희진/ 사진=텐아시아 DB

민희진 오케이레코즈 대표(전 어도어 대표)가 하이브와 갈등 과정에서 제기된 역바이럴 의혹과 관련해 미국 변호사와 만났다.민희진 대표는 19일 자신의 SNS에 "너무 좋은 조언 감사했다"는 글과 함께 변호사와 만난 사진을 공개했다. 그는 "미국에서 태그 PR(TAG PR) 소송 진행 중인 변호사와 서울에서 만났다. 현재 태그 PR 역바이럴 소송과 곤련된 미국의 아티스트들이 어떤 방식으로 대응하고 있는지 직접 들을 수 있었고 상세하고 유의미한 조언을 받을 수 있었다"고 밝혔다. 민희진은 "여러 조각들이 하나씩 맞춰지고 있다. 곧 공유할 수 있는 이야기들이 있을 것 같다"고 덧붙였다.앞서 민희진은 지난해 하이브와의 분쟁 과정에서 하이브 자회사이자 미국 PR회사인 태그 PR이 자신을 겨냥한 역바이럴에 관여했을 가능성을 제기했다. 그는 한 인터뷰에서 "해외에서 분쟁이 시작되고 나서부터 뭔가 이상하다는 느낌이 있었다"며 "어느 날 빌보드 기자로부터 '이상한 찌라시를 받았는데 내용이 너무 이상해 확인하고 싶다'는 연락을 받았다"고 했다. 이어 "출처를 묻자 'TAG PR에서 받았다'고 해 놀랐다. 이후 할리우드 배우 관련 소장에서 내 이름이 언급됐다는 사실도 보도를 통해 알게 됐다"고 주장했다.이와 관련해 당시 하이브 측은 "해당 사안은 하이브나 하이브 아메리카와 무관한 법적 분쟁에서 일방 당사자가 주장한 내용"이라며 "소장에 적시된 사안에 하이브 또는 하이브 아메리카는 관여한 바 없다"고 반박했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr