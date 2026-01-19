사진=넷플릭스

'흑백요리사2'로 많은 주목을 받았던 임성근 셰프가 음주운전 사실을 뒤늦게 고백했다. 이에 따른 비난의 목소리가 커지는 가운데, '편스토랑' 측이 출연을 예고했던 임성근을 스튜디오에 들이지 않기로 했다.19일 한 매체는 "KBS2 예능 '신상출시 편스토랑' 제작진은 예정됐던 임성근의 녹화 일정을 취소했다"고 보도했다.앞서 전날인 18일 임성근은 자신의 유튜브 채널 '임짱TV'에 '음식 그리고 음주'라는 제목의 영상을 업로드했다.공개된 영상에서 임성근은 5~6년 전부터 술을 조심하기 시작했다면서 "술을 좋아하다보니 실수를 했다. 10년에 거쳐 3번 음주(운전)를 했다"고 털어놨다.다수의 시청자들은 "이걸 쿨하고 유쾌하다고 하지는 마라", "음주운전 한 번도 문제인데 3번이라고?", "저 얘길 술병 놓고 자연스럽게 하는 연출이 경악스러움" 등 비판의 목소리를 냈다.임성근은 음주운전 고백 이유에 대해 "숨기고 싶지만 괜히 나중에 일이 생기면 많은 분들이 상처를 받는다. 내가 잘못한 건 잘못한 거니까 면피하고 싶지 않다"고 밝혔다. 해당 내용을 업로드해도 되냐는 PD의 말에는 "저는 숨기고 싶지 않다. 언제든지 우리 구독자분들께 말씀드리고 사과하는 게 맞다. 숨겨서 될 일도 아니고, 괜히 심려 끼쳐드린 것 같아서 우리 구독자분들께 죄송하기도 하다"고 전했다.이어 그는 "어마어마한 사랑을 받으니 부담이 돼서 마음에 있는 것들을 하나씩 털어내고 싶다"며 "바쁘고 힘든 삶을 살다보니 술을 많이 좋아했는데 너그럽게 용서해 주시길 바란다. 문제가 생기지 않도록 앞으로 조심히 살겠다"고 고개를 숙였다.한편 임성근은 오는 24일 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에 출연할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr