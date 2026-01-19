사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 오는 3월 서울 광화문 광장과 경복궁 일대에서 완전체 컴백 공연을 추진 중이다.19일 텐아시아 취재 결과, 하이브는 최근 국가유산청에 방탄소년단의 공연 개최를 위한 장소 사용 허가를 신청했다.하이브 관계자는 본지에 "장소와 일정이 최종 결정되면 공식으로 안내할 예정"이라고 밝혔다. 관계자는 "오는 20일 오후 2시 국가유산청 문화유산위원회 심의가 있을 예정"이라며 "이후 경찰, 소방, 서울시 등 유관부서와 협의하고 승인받아야 하는 사안이라 공식 발표까지는 다소 시간이 필요하다"고 설명했다.앞서 한 매체는 방탄소년단이 오는 3월 말 완전체 컴백 공연을 한다고 보도했다. 장소로는 광화문 광장을 비롯해 경복궁, 숭례문 일대가 거론되고 있다.보도에 따르면 이번 공연의 안건 명칭은 'K-헤리티지와 K팝 융합 공연'(가칭)이다. 해당 공연은 무료 개최가 유력하게 검토되고 있는 것으로 알려졌다.방탄소년단은 오는 3월 20일 다섯 번째 정규 앨범 '아리랑'(ARIRANG)을 발매한다. 지난 2022년 앤솔러지 앨범 'Proof'(프루프) 이후 약 3년 9개월 만의 컴백이다. 총 14곡이 수록된 이번 앨범은 한국 고유의 정서인 '아리랑'을 키워드로 멤버들이 겪은 희로애락과 그리움을 담아냈다.멤버들은 지난 16일 위버스 라이브 방송을 통해 "한국을 상징하는 요소를 고민하다 '아리랑'을 앨범명으로 정했다"고 밝힌 바 있다.한편, 방탄소년단은 앨범 발매에 이어 오는 4월 9일 고양종합운동장에서 새 월드투어의 포문을 연다. 이번 투어는 전 세계 34개 도시에서 총 79회 규모로 치러지며, 이는 K팝 사상 최다 회차 기록이다. 공연에는 360도 무대 연출이 도입될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr