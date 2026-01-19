사진=서현 SNS, 텐아시아 DB

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 서현이 바이올린 공연 관련 특혜 의혹에 휩싸인 가운데, 그의 과거 바이올린 연주 이력이 주목받고 있다.서현의 소속사 꿈이엔티는 그가 오는 3월 13일 오후 8시, 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 개최되는 '솔 필하모닉 오케스트라 제8회 정기연주회'에 특별 협연자로 나선다고 밝혔다. 이번 공연은 서현이 전문 연주자가 아닌 클래식 음악을 사랑하는 이들로 구성된 '솔 필하모닉 오케스트라'의 취지에 공감하며 성사됐다.소속사는 서현이 바이올린을 배운 지 약 5개월 남짓 된 취미생이라고 소개했다. 바이올린을 시작한 지 얼마 되지 않은 서현이 오케스트라 무대에 서는 것을 두고 일각에서 "연예인 특혜 아니냐"는 의혹을 제기하며 온라인상에서 갑론을박이 이어졌다.다만 서현의 SNS에는 과거부터 바이올린과 인연을 이어온 흔적이 남아 있어, 특혜 의혹에 무게를 싣기 어렵다는 시각도 나온다. 서현은 지난해 2월 "찾았다. 나의 오래된 바이올린"이라는 글과 함께 자신의 악기 사진을 공개했으며, 같은 해 5월 5일 어린이날에는 어린 시절 바이올린을 연주하던 모습이 담긴 사진을 올리기도 했다.한편, 서현은 소속사를 통해 "저의 도전을 통해 많은 분이 클래식을 더 가깝게 느끼고, 새로운 즐거움을 발견하셨으면 좋겠다"며 "대중음악처럼 클래식도 누구나 쉽고 즐겁게 향유할 수 있는 '우리 모두의 음악'이라는 점을 알리고 싶다"고 소감을 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr