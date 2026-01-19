엔하이픈/ 사진 제공= 빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 '음반 강자'의 저력을 과시했다.19일 한터차트에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키) 미니 7집 'THE SIN : VANISH'가 주간 음반 차트(집계기간 1월 12~18일) 1위에 올랐다. 이 앨범은 16일 발매 당일 165만 장 넘게 팔리며 단 사흘치 집계만으로 이 차트 정상을 밟았다.'THE SIN : VANISH'는 앞서 '월드와이드 아이튠즈 앨범' 차트 1위로 직행했다. 브라질, 인도, 튀르키예 등 10개 국가/지역 아이튠즈 '톱 앨범' 1위를 차지했으며, 총 52개 국가/지역 차트 순위권에 진입했다. 일본 라인뮤직 일간 '앨범 톱 100'(1월 17일 자)의 가장 높은 자리 또한 이들 차지였다.타이틀곡 'Knife' 역시 인기 상승세를 타고 있다. 이 곡은 라인뮤직 일간 '송 톱 100'(1월 17일 자)에서 전날 대비 60계단 뛰어오른 8위에 자리했다. 40개 국가/지역의 유튜브 '인기 급상승 음악' 차트(1월 18일)에도 진입했다.'THE SIN : VANISH'는 인간과 뱀파이어가 공존하는 세계에서 사랑을 위해 금기를 깨고 도피하는 연인의 이야기를 다룬다. 타이틀곡 'Knife'는 어떤 위협 앞에서도 굴하지 않고 맞서겠다는 자신감을 표현한 곡이다. 날 선 신스 사운드와 "It's a Knife"라는 후렴구가 중독성을 자아내 글로벌 리스너의 마음을 사로잡았다.신보의 뱀파이어 서사에 더욱 몰입할 수 있는 다채로운 이벤트도 마련됐다. 엔하이픈은 대한적십자사와 손잡고 헌혈 캠페인을 진행한다. 오는 25일까지 헌혈의 집 3개소(신촌센터, 강남역센터, 성수센터)와 서울 곳곳에 위치한 헌혈 버스에서 헌혈을 완료한 이에게 엔하이픈이 준비한 특별 기념품이 제공된다.또한 엔하이픈은 오는 21일부터 27일까지 일주일간 신세계백화점 강남점 지하 1층 특설 행사장에서 'ENHYPEN 'THE SIN : VANISH' POP-UP STORE'를 개최한다. 이번 팝업은 실물 음반과 공식 머치를 선보일 뿐 아니라 신보의 콘셉트를 입체적으로 체험할 수 있도록 꾸며진다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr