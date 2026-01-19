사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

'최강야구'의 언터처블 투수 윤석민이 약 4년 만에 직관 팬들 앞에 모습을 드러낸다.19일 방송되는 JTBC 예능 '최강야구' 134회에서는 브레이커스와 독립리그 대표팀의 '최강시리즈' 1차전 승리팀이 가려진다. 현재 8주째 0%대 시청률을 벗어나지 못하고 있는 '최강야구'는 프로그램 폐지 가능성까지 거론되고 있다.윤석민은 은퇴식 이후 4년 4개월 27일 만에 직관 경기에 등판한다. 그가 마운드에 등장하자 고척돔은 "윤석민 파이팅!"을 외치는 목소리부터 윤석민의 이름을 부르는 팬들의 함성으로 가득 찬다. 마운드 위에서 팬들의 목소리를 들은 윤석민은 "등판한 순간에 팬들의 외침은 제게는 야구를 하는 가장 큰 의미였고 자부심인 것 같다. 윤석민다운 모습을 보여드리고 싶다"고 소감을 전해 뭉클함을 자아낸다.윤석민과 똑 닮은 두 아들과 미모의 아내가 관중석에서 포착되어 시선을 사로잡기도. 윤석민은 "우리 아들들은 아빠가 최고의 투수인 줄 안다"라며 아이들의 기대에 부응하고 싶다는 마음을 드러낸다. 이에 윤석민은 전매특허 슬라이더부터 직구, 팜볼까지 자신의 필살구종을 모두 꺼내 들어 타자들의 혼을 쏙 빼놓는다는 후문.'최강야구' 134회는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr