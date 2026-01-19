사진= 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'

힙합 그룹 다이나믹 듀오의 멤버 개코와 인플루언서 김수미가 결혼 14년 만에 파경을 맞은 가운데, 김수미의 과거 인터뷰 발언이 다시금 떠오르고 있다.개코는 지난 16일 자신의 SNS를 통해 이혼 사실을 공식화했다. 그는 "지난해 오랜 대화 끝에 서로의 삶을 존중하며 부부의 연을 정리하기로 합의했다"고 밝혔다. 이어 "비록 부부 관계는 마무리됐지만, 부모로서의 책임과 역할은 다할 것"이라고 강조했다.두 사람의 결별 소식이 전해지자, 김수미가 과거 방송 프로그램에서 털어놓은 고충이 재조명됐다. 당시 이지혜가 "다시 태어나도 스타와 결혼하겠느냐"고 묻자, 김수미는 "스타와는 결혼하지 않겠다"고 선을 그었다.김수미는 "스타의 배우자로 사는 삶이 생각보다 쉽지 않다"고 토로했다. 그는 "어딜 가나 '누구의 아내'라는 수식어가 붙는다. 연애 시절부터 그런 시선 속에 있다 보니, 정작 '인간 김수미'는 존재하지 않는 것 같다는 생각이 들었다"고 고백했다.또한 그는 "연극 무대를 마친 후 소감을 전할 때 '누군가의 아내가 아닌 온전한 나로 존재하게 해줘 감사하다'고 말하기도 했다"며 독자적인 자아에 대한 갈증을 드러낸 바 있다.한편 두 사람은 2011년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 김수미는 뷰티 및 패션 브랜드 사업가이자 인플루언서로 활동 중이며, 최근에는 연극 '12인의 성난 사람들'에 출연하며 연기자로 영역을 확장했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr