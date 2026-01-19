사진 = 텐아시아 DB, C9엔터테인먼트 제공

이석훈/ 사진 = C9엔터테인먼트 제공

가수 이석훈이 결혼 10주년을 맞아 가족들과 기부로 따뜻한 나눔을 실천했다.19일 소속사 C9엔터테인먼트는 "이석훈이 결혼 10주년을 맞아 가족들과 함께 건국대학교병원에서 치료받고 있는 저소득 환아들의 건강 회복을 위해 1000만 원을 기부했다"라고 밝혔다.이석훈은 결혼 10주년 기념일인 지난 1월 17일 개인 SNS를 통해 "지금껏 받은 사랑 조금이나마 다시 돌려드리고 싶은 마음에 가족 이름으로 저소득 환아들을 위해 작은 기부를 했다. 조건 없이 사랑받아 마땅한 아가들이 아픔보다 웃음을, 걱정보다 사랑을 더 많이 품고 건강하게 자라났으면 좋겠다"라고 전했다.또한 그는 "크지 않은 손길이지만 누군가의 하루에 조금이나마 힘이 될 수 있기를 바라며 앞으로도 마음 나누며 살아가겠다"라고 덧붙였다.그간 이석훈은 가족에 대한 깊은 애정을 바탕으로 아동을 향한 따뜻한 관심과 나눔을 꾸준히 실천해왔다. 아들의 백일을 기념해 발매한 자작곡 '너였구나'의 수익금 전액을 환아들에게 기부했으며, '너였구나'를 노랫말 그림책으로 옮겨 정식 출간하는 의미 있는 행보로 독자와 팬들에게 공감과 감동을 선사했다.코로나19 시기에는 초록우산 어린이재단을 통해 마스크를 기부하며 선한 영향력을 전파했다. 또한 영유아 보육시설에 육아용품 후원, 독서 취약계층 아동을 위해 동화책을 읽어주는 재능기부 캠페인, 어린이날 100주년 기념 국민 동요 제작 프로젝트에도 참여하며 실질적인 도움을 전해왔다. 새해에는 결혼기념일을 맞아 가족과 함께한 선행으로 또 한 번 훈훈한 온정을 나눴다.이석훈은 지난해 미니 5집 '새로, 쓰임'을 발매했으며, 소극장 콘서트 '쓰임 : 새로, 쓰임'을 성황리에 개최했다. 현재 뮤지컬 '물랑루즈!'에 크리스티안 역으로 출연하며 안정적인 보컬과 섬세한 표현력으로 뮤지컬 배우로도 탄탄한 내공을 발휘하고 있다. 이석훈은 올해도 다채로운 행보로 대중과 만날 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr