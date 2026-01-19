사진='미운 우리 새끼' 캡처

K리그 연봉 1위 축구선수 이승우가 '미운 우리 새끼'에 출연해 일상을 공개했다.지난 18일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 이승우의 집과 그의 일상이 공개됐다. 이날 이승우의 어머니 최순영 씨는 스튜디오 녹화에 참여해 아들의 일상을 함께 시청했다.운동을 마친 이승우는 동료 송범근과 함께 이태원 클럽을 방문했다. MC 서장훈이 "이승우가 평소에도 클럽 가는 걸 좋아하냐"고 묻자 최순영 씨는 "좋아한다"고 답했다. 그러자 서장훈은 "어머니가 (클럽 가는걸) 10번 아는 거면 실제로는 50번 간 것"이라고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.클럽에 도착한 이승우와 송범근은 논알코올 칵테일을 시켰다. 이를 지켜보던 최순영 씨는 "(이승우가) 술을 잘 못 한다. 우리 집 남자들이 알코올 분해가 안 되는 것 같더라. 분위기를 좋아하는 것 같다"고 말했다.칵테일을 마시던 중 송범근은 이승우에게 "넌 스페인에서 오래 살지 않았냐. 첫사랑이 스페인 사람이냐"고 물었다. 이에 이승우는 "스페인 맞다. 첫키스도 스페인 사람이다. 초등학교 졸업하고 10년을 스페인에서 살았으니까 다 스페인이다"라고 설명했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr