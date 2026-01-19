'한영♥' 박군, 이혼설에 결국 입 열었다…"난임으로 예민해져, 괴산서 혼자 생활" ('미우새')

2022년 결혼한 가수 박군(39)이 아내 한영(47)과의 이혼설에 대해 입 열었다.지난 18일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 박군이 충청북도 괴산군에서 머물고 있는 모습이 담겼다.이날 임원희, 이상민은 괴산의 한 시골마을 컨테이너에서 텐트를 치고 생활하는 박군을 찾아갔다. 혼자 이곳에서 사는 이유를 묻자 박군은 "여기 오면 마음이 편하다"고 말했다.박군은 '결혼 돌연 잠적설', '이혼설', '세 집 살림', 스킨십 리스' 등 루머에 대해 해명하기도 했다.그는 잠적설은 오해라며 "6시에 고향 찾아가는 리포터를 한다. 행사를 포기하고 그걸 하고 싶다고 했더니, 모든 걸 포기하고 잠적했다고 하더라. 행사 다니기가 힘들어서 여기를 베이스캠프 삼았다”고 설명했다.스킨십 리스에 대해서는 "아내가 아기 때문에 2년 가까이 병원을 다녔다며 이상민에게 "형도 다녀보셔도 아시지 않냐. 엄청 힘들다"라고 난임을 고백했다.이어 박군은 "그것 때문에 예민하기도 했고, 원래 아내가 엄청 예민해서 자다가 조금만 건드려도 깬다. 그 이야기가 스킨십을 안 한다하는 거로 와전됐다. 지금도 집에 가면 포옹한다"고 해명했다. 마지막 키스에 대해서는 "이틀 전"이라며 확인을 위해 직접 한영에게 전화를 걸었다.한영은 루머에 대해 "가짜 뉴스를 몰랐다가 '이혼하지 말고 잘 살라'는 댓글 보고 알게 됐다"며 "저희는 진짜 아무 문제가 없다. 부부끼리 티격태격 맞춰가는 거 있잖냐. 그런 것도 없으면 남 아니냐"고 말했다.박군이 집에 잘 안 들어가는 것 같다는 이상민의 걱정에 한영은 “그건 부부사이 문제가 아니다. 일과 미래 때문에 혼자 생각이 많은 것 같더라”며 "저희 잘살고 있다. 기회가 있으면 말하고 싶었다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr