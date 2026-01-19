사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

사진=류진 유튜브

배우 류진이 아내 생일 선물로 소품용 장미꽃을 선물했다고 고백했다.19일 유튜브 채널 '가장(멋진)류진'에는 '아내 몰래 여사친 캠핑장 가서 밥 얻어먹기 (박은혜, 겨울캠핑)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 류진은 "저의 현썸녀(?) '주시라' 역 박은혜 씨의 캠핑장에 놀러 갔다 왔다"고 밝혀 웃음을 안겼다. '캠핑 덕후' 박은혜는 수제 소품 자랑부터 토치 사용법, 난로에 불 붙이기까지 알려주며 류진과의 친분을 드러냈다.류진은 캠핑하고 싶은 이유에 대해 "나는 캠핑할 땅이 있다. 장인어른 땅"이라며 "아이들이 이제 사춘기라 나를 안 따라다닌다. 캠핑장 예쁘게 꾸며놓으면 알아서 따라오지 않을까 싶다. 예쁘게 꾸며놓은 텐트 안을 보니 나도 찬호랑 같이 캠핑하고 싶다"고 밝혔다.이에 박은혜는 "남자애들은 사춘기 되면 원래 안 따라온다. 애들 좀 포기해라. 캠핑와서 핸드폰만 보고 있으면 잔소리 안 할 거냐. 오빠가 상처 안 받길 바랄 뿐이다"라고 조언했다.박은혜는 얼마 전 '주사 20대 맞고, 팔이 안 올라간다'는 건강 이상설에 대해 "전 건강합니다. 건강하지 않다고 기사 쓰지 마세요. 장난도 못 하냐"고 적극 해명해 눈길을 끌었다."남자 연기자는 섬세한 에겐남, 여배우는 테토녀가 많다"고 폭로한 박은혜는 "여자들은 기가 세다. 그래서 남자 배우들이 와이프한테 잘한다. 류진 오빠는 아내를 잘 만났다. 결혼을 잘했다"고 말했다.박은혜는 류진이 아내 생일 때 꽃 선물한 비하인드를 폭로했다. 그는 "아내 생일 당일에 선물을 아무것도 안 한다고 했나, 현금 준다고 했나. 낭만적이지 않았다. 금보라 선생님이 '꽃 선물하라'고 조언했다"고 전했다.마침 촬영 소품으로 장미꽃 50송이가 사용됐고, 금보라가 소품 꽃을 받아와 "아내 주라"며 류진에게 건넸다고. 류진은 "원래 설명하려고 했는데, 선물 받고 유독 너무 좋아하고, 셀카를 찍더라"며 미안함을 내비쳤다.박은혜는 "아내가 알면서 모른 척 넘어갔을 거다. 드라마 보면 딱 보이는데"라고 지적했다.한편, 류진의 장남 찬형 군은 최근 미국 명문 버클리 음대(Berklee College of Music) 합격 소직을 전하며 화제가 됐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr