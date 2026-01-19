사진 = JTBC '톡파원 25시' 캡처

배우 하도권과 전현무 사이의 관계가 눈길을 끈다.19일 밤 8시 50분 방송된 JTBC '톡파원 25시'에서는 배우 하도권이 등장해 전현무와의 관계를 솔직하게 털어 놓는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 하도권은 허성태, 전현무와 함께 방송을 통해 만난 적이 있다고 했다. 그러면서 "근데 방송 후 이유는 다르겠지만 셋 다 불쾌해 했다"고 하면서 형이라고 할 수 없어서 불쾌했던 것이라 밝혀 웃음을 자아냈다.이어 하도권은 "셋 다 믿기지 않았고 결국 전현무가 리더가 되어 '77즈'를 창단했다"며 "그러나 그 후 2년 간 연락이 두절됐다"고 해 충격을 자아냈다. 하도권은 "그러던 어느날 갑작스럽게 영상통화가 걸려왔다"며 "77ㅈ 리더 전현무의 연락에 너무 반갑더라"고 했다.하도권 말에 당황한 전현무는 멈춰달라 했지만 하도권은 "외로움에 사무쳐 혼자 캠핑 중이라던데 뭔가 수상한거다"며 "모니터에다가 불 피워놓고 있는데 알고보니 방송 중이었더라 그렇게 '77즈'는 방송용 친구로 남게 됐다"고 해 웃음을 자아냈다.김숙은 전현무에게 "방송 없이 전화한 적은 없냐"고 물었지만 전현무는 "있을리가 있냐"고 하면서 '77즈'는 '트루먼쇼'를 추구한다고 너스레를 떨었다. 이찬워은 "근데 전현무 씨같은 방송용 치눅 말고 찐친이 이 자리에 있다고 들었다"고 했다. 이에 하도권은 찐친은 바로 양세찬이라고 했다.하도권은 양세찬과 친해지게 된 이유에 대해 "몇 년 전부터 사적으로 만나서 운동, 식사, 목욕도 같이 하는 사이다"고 했다. 이를 들은 김숙은 전현무에게 "이런게 찐친인거다"고 했다. 하지만 전현무는 양세찬에게 "하도권한테 방송용 말고 평소에 연락을 하냐"고 물었고 양세찬은 안한다고 해 충격을 자아냈다. 그러자 전현무는 "쓸데없이 목욕 같이 하면 뭘 하냐 친구 사이에 하등 도움이 안 된다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr