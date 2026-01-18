사진=온라인 커뮤니티 갈무리

'느좋(느낌 좋은) 셰프'라는 별칭으로 인기를 얻고 있는 요리연구가 손종원의 이색적인 과거 사진이 공개돼 화제다.최근 각종 온라인 커뮤니티에는 손종원의 공과대학 졸업 당시로 추정되는 사진이 게재됐다.공개된 사진 속 손종원은 정장 차림으로 캠퍼스 건물 내부에 앉아 카메라를 응시하고 있다. 현재의 또렷한 이목구비는 그대로지만, 턱수염을 덥수룩하게 기른 모습이 포착돼 눈길을 끌었다. 조리복을 입은 지금의 깔끔하고 세련된 이미지와는 사뭇 다른 분위기를 자아낸다.손종원은 본격적으로 요식업계에 투신하기 전 토목공학을 전공한 공대 출신으로 알려져 있다. 이과생에서 셰프로 진로를 변경한 그의 독특한 이력이 이번 과거 사진을 통해 재조명되는 모양새다.사진을 접한 누리꾼들은 "공대생 시절에도 특유의 분위기가 있었다", "수염을 기르니 전혀 다른 사람처럼 보인다", "지금 이미지와 대비되는 반전 매력" 등의 반응을 보였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr