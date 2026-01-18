사진=발레리나 윤혜진 SNS

발레리나 출신 방송인 윤혜진이 해외 휴가지에서 파격적인 노출 패션을 선보였다.윤혜진은 18일 자신의 SNS 계정에 여러 장의 사진을 게시했다. 공개된 사진 속 윤혜진은 등 라인이 훤히 드러나는 백리스(Backless) 디자인의 상의와 짧은 팬츠를 착용한 모습이다. 현역 시절을 연상케 하는 군살 없는 체형과 탄탄한 각선미가 시선을 사로잡았다.이와 함께 딸 엄지온 양의 모습도 공개했다. 윤혜진은 롱 드레스를 입은 지온 양의 사진과 함께 "엄지온 저 드레스 예쁜데 한국 가면 못 입을 거 같고, 사준다 안 사준다?"라는 문구를 덧붙이며 구매 여부를 두고 고민하는 모습을 보였다.한편 윤혜진은 지난 2013년 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다. 현재 이들 부부는 유튜브 채널 '윤혜진의 What see TV'를 운영하며 일상을 공유하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr