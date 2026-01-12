[사진 = nCH 엔터테인먼트 제공]

그룹 엔싸인이 에너지 넘치는 음악을 예고했다.엔싸인은 지난 9일 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 새 싱글 'Funky like me(펑키 라이크 미)'의 동명의 타이틀곡 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.공개된 영상은 머그숏처럼 보이는 장면으로 시작해 화려한 영상미와 강렬한 비트로 이목을 사로잡았다. 멤버들의 빛나는 비주얼과 자신감 넘치는 표정, 양 팔과 다리를 활용한 시원시원한 안무가 몰입도를 높이며 중독성 강한 무대를 예고하고 있다.특히 타이틀곡 음원 일부와 함께 엔싸인의 완전체 퍼포먼스가 공개돼 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다. 리드미컬한 음악과 안무가 짜릿한 쾌감을 선사하며 정식 발매 하루 앞으로 다가온 음원을 향한 기대감을 고조시켰다.'Funky like me'는 지난 6월 발매한 스페셜 앨범 'Itty Bitty(이티 비티)' 이후 엔싸인이 약 7개월 만에 공개하는 신보다. 세대를 초월해 사랑받는 레트로의 향을 감각적으로 담아내며 과감한 콘셉트적 시도로 독보적인 음악성을 선보일 예정이다.동명의 타이틀곡 'Funky like me'는 강렬하고 펑키한 리듬 위에 화려한 보컬이 어우러진 곡으로, 완성도 높은 장르 소화력으로 주목받고 있는 팀 PEAK & PITCH와의 협업이 더해져 이전과는 또 다른 색다른 변신을 예고하고 있다.한편 엔싸인의 새 싱글 'Funky like me'는 오는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr