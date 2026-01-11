사진 = 강소라 인스타그램

배우 강소라가 자유를 만끽하는 일살을 공개했다.최근 강소라는 자신의 인스타그램에 "나 걷는 거 좋아하는 여자였네"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 강소라는 도심 골목과 건물 앞에 멈춰 선 채 베이지 톤 아우터에 니트와 데님을 매치해 편안하면서도 세련된 스타일을 완성했다.붉은 차량 앞에서 시선을 옆으로 둔 컷에서는 걷다 멈춘 순간의 여유가 담겼고 골목길에서 뒤돌아본 모습은 자연광과 어우러져 깊은 분위기를 더했다. 거울 셀카에서는 여행 가방과 함께한 강소라 특유의 차분한 표정이 일상의 흐름을 전했고 실내 공간에서는 미니멀한 인테리어와 어우러진 내추럴 무드가 시선을 끌었다.이를 본 팬들은 "이쁘시네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "스타일 좋네요", "영원히 사랑해" 등의 댓글을 남겼다.한편 1990년생인 강소라는 지난 2009년 영화 '4교시 추리영역'으로 데뷔했다. 이어 강소라는 영화 '써니', 드라마 '닥터 이방인', '미생' 등으로 얼굴을 알렸다. 이후 지난 2020년 10살 연상의 한의사와 결혼한 강소라는 이듬해와 2023년 두 딸을 얻었고 3년의 공백기 끝 드라마 '남의 될 수 있을까'로 본업에 복귀했다. 현재 강소라는 각종 예능과 자신의 유튜브 채널 '소라의 솔플레이'로 대중을 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr