사진=유튜브 '성시경의 먹을텐데'

성시경이 후배 화사에게 진솔한 충고를 건넸다.9일 성시경 유튜브 채널에는 '성시경의 먹을텐데' 가수 화사 편이 공개됐다.이날 초췌한 몰골로 등장한 성시경은 콘서트 뒤풀이 직후임을 밝히며 "공연 게스트로 2번이나 놔와준 후배 화사가 자기 콘서트 홍보를 하고 싶다고 한다"면서 촬영 이유를 밝혔다.화사가 지인 추천으로 직접 섭외한 망원역 맛집에서 두 사람은 술자리를 가졌다. 술을 따라주던 성시경은 "술은 오른손으로 받는 거야"라고 타박했고, 화사는 "저 왼손잡이다"라고 설명해 웃음을 안겼다.마마무로서는 콘서트를 여러 번 했지만, 솔로로서 첫 도전인 화사는 "멤버들은 다 솔로 콘서트를 했다. 나는 계속 보류를 했는데, 부담되기도 하고, 곡을 쌓아두고 싶기도 했다"고 털어놨다.그러면서 "어렸을 때부터 비욘세, 리한나 콘서트를 보고 자라서 쓸잘데기 없이 눈만 높아졌다. '이런 콘서트 하고 싶다'고 생각했더니 시작도 못 하겠더라. 이번에 싸이 오빠가 끄집어내 주셨다"고 고백했다.성시경은 "슈퍼스타는 처음부터 큰 공연을 할 수 있지만, 음원 1등이 콘서트 1등은 아니다. 처음부터 비욘세 하려고 하지 마라. 객석 수가 중요한 게 아니다. 한 발한 발 해야 한다. 이번에 온 관객이 '다음에 또 와야지' 생각할 수 있게 해야한다"고 조언했다.화사는 "가수 생활을 하다 보니 일단 계속해야 쌓아가야 할 수 있다는 걸 느꼈다"며 공감했다.성시경은 화사의 군살 없는 몸매에 감탄했다. 화사는 "운동 진짜 열심히 한다. 일주일 내내 러닝하고, 3번 PT 받는다. 식단은 밥에 김 싸먹는 거 좋아한다. 여기에 닭가슴살도 먹는다"고 전했다.성시경이 "불쌍하게. 예전에는 곱창 먹던 애가"라며 안쓰러워하자, 화사는 "진짜 행복하게 먹고 있다. 내가 잠깐 정신 놓으면 먹고 있더라. 그래서 사람 잘 안 만나려고 한다"고 이야기했다.화사가 첫 콘서트 'MI CASA'에 대해 "어릴 때부터 활동해서, 무대가 곧 집이라는 생각"이라고 의미를 설명하자, 성시경은 "물어보지도 않았는데, 자꾸 충고해 주고 싶다"면서 "한국 안의 아티스트라면 공연업자 사정도 생각해 줘라. 아티스트 병에 걸리지 않으면 좋겠다. '여기에 반짝반짝하는 걸 하고 싶어. 3억 더 들어도, 나는 모르겠고' 이런 식으로 하지 않으면 좋겠다. 사실 화사는 안 그럴 것 같다. 현명하니까"라고 조언했다.화사는 음원차트 1위를 휩쓴 'Good Goodbye'에 대해 "잘되려고 만든 곡은 아니다. 내 마음속에 갇힌걸, 보이는 거로 잘 표현하고 싶었다. 의미가 느껴진다는 말이 1위 된 것보다 좋았다"고 말했다. 성시경은 "자기 이야기를 담고, 메시지를 전하려는 게 아티스트 기질이 있다"고 극찬했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr