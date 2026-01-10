사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

배우 정건주가 예능 '미운 우리 새끼'의 새 멤버로 합류한다.오는 11일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 화제의 드라마 '어쩌다 발견한 하루', '꽃선비 열애사' 등에 출연 이름을 알린 정건주의 일상이 최초로 공개된다.'미운 우리 새끼'의 새로운 아들로 합류한 배우 정건주의 모습에 MC 서장훈은 "요즘 젊은 분들이 정말 좋아할 스타일"이라며 대세 배우 정건주의 등장을 반긴다. 정건주는 아침부터 완벽하게 다져진 몸매로 수영 실력을 뽐내 이목을 끈다. 이에 스튜디오에서는 "'미우새' 최초로 수영하는 장면만 계속 보고 싶다" 등의 감탄이 쏟아진다.한편 정건주의 집에 의문의 손님이 깜짝 방문한다. 손님의 정체는 미남 배우 TOP 3로 변우석, 추영우, 정건주를 꼽은 미남 감별사 홍석천이었다고. 홍석천은 그토록 방문하고 싶었던 정건주의 집에 입성하자마자 아찔한 플러팅을 끝도 없이 날리는가 하면, 예상치도 못한 반전 선물을 가져와 스튜디오를 웃음바다로 만든다.'미운 우리 새끼'는 11일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr