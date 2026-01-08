/ 사진=인연엔터테인먼트

배우 김희정이 오는 2월 방송 예정인 KBS 2TV 새 일일드라마 ‘붉은 진주’(연출 김성근 / 극본 김서정 / 제작 DK E&M, 몬스터유니온)에 출연을 확정 지었다.배우 김희정은 거짓 신분으로 돌아온 두 여자가 아델 가에 감춰진 죄악과 진실을 밝혀내는 치밀하고 강렬한 복수 연대기를 그린 작품 '붉은 진주'에서 극 중 자신의 욕망을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 아델 갤러리 관장 ‘오정란’ 역으로 캐스팅됐다.드라마 '붉은 진주'는 '결혼하자 맹꽁아!', '우당탕탕 패밀리', '현재는 아름다워' 등의 다수의 작품을 맡았던 김성근 감독이 연출을 하고, 김서정 작가가 극본을 맡았다.극 중 오정란은 과거 주인집 아가씨의 자리를 차지하기 위해 유언장을 조작하고 독살까지 감행하는 등 끝없는 탐욕을 보여주는 인물로 김희정은 특유의 화려한 스타일과 그악스러운 면모를 동시에 선보이며 이번 작품에서도 탄탄한 연기 내공을 바탕으로 극의 긴장감을 주도하는 핵심 인물로 활약할 계획이다.김희정은 그간 드라마 ‘소문난 칠공주’, ‘왕가네 식구들’, ‘비밀의 남자’, '으라차차 내 인생', '뷰티인사이드', '스위트홈', '멜로무비' 등 수많은 흥행작에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명해온 베테랑 배우로 매 작품마다 독보적인 존재감으로 시청자들에게 눈도장을 찍어왔다.한편, KBS 2TV 새 일일드라마 ‘붉은 진주’는 오는 2월 방송 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr