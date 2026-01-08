사진제공=SM C&C

'우리들의 발라드'가 전국투어 콘서트의 화려한 막을 올린다.2025년 연말을 뜨겁게 물들인 음악 오디션 프로그램 '우리들의 발라드'는 오는 10일 경기도 성남시 성남아트센터 오페라하우스에서 전국투어 콘서트 포문을 연다. 이번 콘서트는 프로그램의 감동을 무대 위 생생한 라이브로 완성하는 자리로 주목받고 있다.지난해 방송된 '우리들의 발라드'는 평균 나이 18.2세 참가자들의 진정성 있는 목소리로 세대를 아우르는 명곡들을 재해석하며 깊은 울림을 선사했다. 방송 내내 넷플릭스 한국 TOP10 시리즈 상위권을 유지했고, 경연 음원 역시 각종 음원 차트에 안착하며 발라드 장르의 새로운 전성기를 열었다는 평가를 받았다.이 같은 인기는 전국투어 콘서트로 그대로 이어졌다. 성남, 대구, 서울 공연이 티켓 오픈과 동시에 전회 전석 매진을 기록하며 관심을 입증한 가운데, 시청자들은 "방송에서 들은 감동의 목소리를 현장에서 직접 듣고 싶다"는 기대감을 드러내고 있다.이번 콘서트에는 우승자 이예지를 비롯해 TOP6 송지우, 이지훈, 천범석, 최은빈, 홍승민과 세미파이널 진출자 김윤이, 민수현, 이준석, 임지성, 제레미, 정지웅까지, '우리들의 발라드' TOP12가 총출동한다. 각자의 서사와 개성이 담긴 솔로 무대는 물론, 방송에서는 볼 수 없었던 색다른 유닛 무대까지 다채롭게 펼쳐져 '우리들의 발라드'만의 특별한 순간을 완성할 예정이다.이번 콘서트는 단순한 경연 무대 재현을 넘어 발라드라는 장르가 지닌 서사와 감정을 라이브로 온전히 전달하는 데 초점을 맞춘다. 참가자들의 진정성 있는 보이스와 풍부한 감성이 공연장을 가득 채우며 관객들에게 방송 이상의 짜릿한 전율과 여운을 선사할 전망이다.지난달 종영한 '우리들의 발라드'는 최종회 가구 시청률은 평균 6.3%, 분당 최고 6.9%로 1회부터 최종회까지 전 회차 화요일 예능 프로그램 1위 왕좌를 지켰다. 2049 시청률은 2.0%로 전 회차 화요일 예능 프로그램 1위 기록을 남겼다. 전국 시청률은 5.6%로 마무리했다. '우리들의 발라드'는 최고 시청률 6.0%를 나타낸 바 있다.지난 6일 첫 방송된 스핀오프 프로그램 '무무X차차-우발라디오'를 통해 콘서트를 향한 기대감은 더욱 고조됐다. 무대 위 TOP12는 한층 깊어진 감정 표현과 여유로운 퍼포먼스를 선보이며 호평을 이끌었다.사연과 음악이 어우러진 오픈 라디오 형식의 방송을 통해 TOP12 각자의 짙은 보컬 색과 성장한 음악 역량이 더욱 선명하게 드러났고, 이는 전국투어 콘서트 무대에 대한 팬들의 갈증을 다시 한번 자극했다.'우리들의 발라드' 전국투어 콘서트는 오는 10일 성남을 시작으로 24일 대구, 2월 7일과 8일 서울, 28일 부산, 3월 7일 대전까지 총 5개 도시에서 진행된다. 개막을 단 이틀 앞둔 가운데, 방송과 스핀오프를 통해 쌓아온 감동이 무대 위에서 어떤 전율로 완성될지 음악 팬들의 이목이 집중되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr