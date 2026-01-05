SNS

가수 효민이 핫한 노출을 선보였다.최근 효민은 자신의 계정에 근황 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 효민은 등이 시원하게 오픈된 옷을 입고 여리여리한 바디라인을 뽐냈다.한 매체에 따르면 효민의 남편은 베인캐피탈 한국 사무소의 김현승 전무다. 김 전무는 베인캐피탈의 핵심 키맨으로 주요 딜 담당 및 포트폴리오 관리를 담당한다는 후문이다.김현승 전무는 서울대학교 산업공학과를 졸업한 이후 베인앤컴퍼니와 유니슨캐피탈을 거쳐 2018년부터 베인캐피탈에 합류한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr