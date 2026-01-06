사진=웨이크원

사진=웨이크원

지난해 12월 활동을 2개월 연장했다고 알린 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 본격 신보 프로모션에 돌입하며, 새로운 프로젝트를 가동한다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 5일 공식 SNS를 통해 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우(RE-FLOW)'의 프로모션 스케줄을 선보였다.프로모션 스케줄에 따르면, 제로베이스원은 1월 9일과 23일 두 차례에 걸쳐 각각 앨범 수록곡의 음원과 뮤직비디오를 선공개한다. 이에 맞춰 각 디지털 싱글과 관련된 타이틀 포스터, 트랙 샘플러, 새로운 자체콘텐츠 시리즈 '리필로그(RE-PILOGUE)' 등이 순차 업로드되며, 본 앨범은 2월 2일 발매될 예정이다.'리플로우' 앨범 포스터에 장미 모양의 눈꽃 송이가 등장한 데 이어, 이번 프로모션 스케줄은 전 세계 팬들에게 전하는 듯한 편지를 연상시켜 눈길을 끈다.'리플로우'는 제로베이스원이 지난해 9월 발매한 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)' 이후 약 5개월 만에 내놓는 새 앨범이다. 지난 2년 6개월간 치열하게 달려온 제로베이스원은 비로소 음악을 통해, 시간의 결을 따라 쌓인 감정과 순간들을 이야기하며 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)를 향한 진솔한 마음을 전할 계획이다.제로베이스원의 스페셜 리미티드 앨범 '리플로우'는 2월 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr