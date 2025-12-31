사진=웨이크원

사진=방송 화면 갈무리

2023년 데뷔한 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 지상파 3사 연말 무대를 화려하게 수놓으며, 2025년 공식 일정을 마무리한다. 계약 만료가 얼마남지 않았다고 알려진 제로베이스원은 이달 초 완전체 활동을 2달 연장하기로 했다고 밝혔다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 지난 25일 '2025 SBS 가요대전', 30일 KBS2 '2025 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 인 재팬' 출격에 이어 31일 '2025 MBC 가요대제전 멋'에도 참석하며 'K팝 아이콘'의 존재감을 보여준다.먼저 제로베이스원은 '2025 SBS 가요대전' 등장과 함께 돌출 무대로 진출, 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)'을 꾸미며 관객들의 폭발적 호응을 이끌었다. 제로베이스원은 중독성 강한 비트에 맞춰 에너제틱한 군무를 선사해 압도적인 무대 장악력을 과시했다.여기에 멤버 장하오가 '2025 SBS 가요대전'을 통해 '귀공자즈'를 깜짝 결성, 데이식스의 '예뻤어' 합동 커버 무대를 소화하며 탄탄한 보컬 실력을 다시 한번 입증했다.제로베이스원은 '2025 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 인 재팬' 무대에도 올랐다. 미니 5집 '블루 파라다이스(BLUE PARADISE)'의 수록곡 '데빌 게임(Devil Game)'으로 포문을 연 제로베이스원은 거부할 수 없는 치명적인 매력으로 이목을 집중시켰다.이어 제로베이스원은 환상적인 댄스 브레이크를 펼친 가운데, 멤버들의 완벽한 호흡을 필두로 장하오가 지팡이를 활용한 독무를 선보이며 연말 무대에 걸맞은 수준 높은 퍼포먼스를 완성했다. 뜨거운 열기 속 제로베이스원은 '아이코닉'으로 생동감 넘치는 무대의 정점을 찍었다.지상파 3사 연말 무대를 접수하게 된 제로베이스원은 오늘(31일) 방송되는 'MBC 가요대제전 멋'을 끝으로 2025년 공식 일정을 마무리한다. 9인 9색 매력을 집약한 제로베이스원표 퍼포먼스로 국내외 팬들을 매료시킬 것으로 기대된다.제로베이스원은 'CJ 도너스캠프'의 문화 지원 프로그램의 일환으로, 음악의 꿈을 키워 온 서울시 지역아동센터의 아동·청소년들과 함께 무대를 꾸밀 예정이다. 그뿐만 아니라 제로베이스원은 이번 무대를 통해 인연을 맺은 지역아동센터들 가운데 '은천지역아동센터'에 기부금도 전달하며 올 연말 따뜻한 온기를 나눴다.제로베이스원이 출격하는 'MBC 가요대제전 멋'은 오늘(31일) 오후 8시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr