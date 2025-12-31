사진=누아엔터테인먼트

'빌보드 루키' 누에라가 진심 어린 이야기로 따스한 감동을 전한다.누에라는 2026년 1월 1일 오후 8시 공식 유튜브 채널을 통해 공개하는 자체 콘텐츠 '뭐해?누에라!-시골편'(이하 '뭐해?누에라!')에서 서로를 향한 진심 어린 속내를 밝힌다.이날 누에라는 모닥불 앞에 둘러앉아 '촌캉스'를 하며 느꼈던 즐거운 순간은 물론, 그동안 쉽게 표현하지 못했던 속마음도 꺼낸다. 특히 막내 미라쿠는 "말할 수 없는 게 있었다"며 멤버 형들 앞에서 자신의 생각을 털어놓는다.린 또한 자신의 솔직한 감정을 내비친다. 린은 "(내) 마음을 많이 표현한 적이 없다"며 운을 뗀 후 말을 이어가던 중 감정이 북받쳐 눈물을 글썽인다. 누에라 멤버들이 깜짝 놀라는 가운데, 린은 "미안해"라는 말을 건넸다는 후문. 이에 린의 사연이 무엇일지 궁금증을 자아낸다.'뭐해?누에라!'에서는 멤버들의 진솔한 이야기뿐만 아니라 준표의 좌충우돌 김치찌개 도전기와 현준, 유섭이 선보이는 긱스의 'Officially Missing You' 커버 무대까지 볼 수 있어 팬들의 관심을 집중시키고 있다.'뭐해?누에라!'는 시골에서 자유롭게 놀고 힐링하는 '촌캉스' 콘셉트의 자체 콘텐츠로, 매주 목요일 오후 8시 누에라 공식 유튜브를 통해 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr