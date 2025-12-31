/ 사진='2025 SBS 연예대상'

방송인 이경규가 소신 발언을 했다.30일 오후 서울 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 전현무, 차태현, 이수지의 사회로 '2025 SBS 연예대상'이 진행됐다.이날 이경규는 공로상으로 수상의 영예를 안았다. 이경규는 무대에 올라 "25년도 공로상을 받은 이경규다. 사실 연예대상의 꽃은 공로상"이라며 "원래 대상 발표 다음에 해야 하는데 시간관계 상 앞으로 당겼다. 매년 시청률에서 공로상 시청률이 제일 높다. 내일 시청률을 보면 최고의 1분은 공로상일 것"이라고 입을 열었다.이어 그는 "이 공로상은 아무나 타지 못한다"며 "조건이 까다롭다. 저도 오늘 알았지만 공로상을 타려면 첫 번째 조건이 40년 이상을 활동해야 한다더라. 40년 이상 별 탈 없이 해야 한다"고 밝혔다.이경규는 "두 번째는 한 번 쯤은 그 방송국에서 대상을 받아야 공로상을 받는다. 마지막으로 가장 중요한 건 인성이 좋아야 한다. 인성이 좋아야 받을 수 있는 상"이라고 설명했다.그러면서 이경규는 "그래서 25년도에는 제가 탔다. 내년은 별다른 인물이 없다. 올해로 공로상을 폐지하도록 하겠다. 이 공로상은 제가 마지막으로 탄 상"이라며 "공로상을 폐지하라"라고 소리쳐 웃음을 자아냈다.이경규의 이같은 소신 발언에 일각에서는 최근 전 매니저 갑질 의혹과 불법 의료 시술 논란에 휘말리며 방송 중단을 선언한 코미디언 박나래를 떠올리게 한다는 이들도 적지 않았다.한편, 올해 대상 후보는 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 이상민, 서장훈, 지석진이 올라 대상을 두고 치열한 경쟁을 펼친다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr