방송인 전현무가 고개 숙여 사과했다.30일 오후 서울 마포구 상암동 SBS프리즘타워에서 전현무, 차태현, 이수지의 사회로 '2025 SBS 연예대상'이 진행됐다.이날 이수지는 VCR에서 무속인 콘셉트로 등장해 전현무의 사주를 풀이했다. 이수지는 "지붕 아래 산송장, 눈알은 동태 눈깔, 다리는 힘이 풀린다"고 비판해 웃음을 자아냈다.이어 "전현무 사주의 가장 큰 문제는 주둥이가 방정"이라며 "타고난 DNA다. 이렇게 안 맞고 살아남은 게 용하다"고 덧붙여 또 한 번 폭소를 유발했다.그러면서도 귀가 훌륭하다며 "TOP100 귀"라고 칭찬한 이수지는 전주만 듣고 노래 맞히기 게임을 진행했고, 전현무가 실패하자 그는 고개를 숙이며 "죄송하다"고 사과했다. 이에 이수지와 차태현이 "대상 이렇게 날아갔다. 한 명 탈락"이라며 상황을 몰아가 웃음을 더했다한편, 올해 대상 후보는 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 이상민, 서장훈, 지석진이 올라 대상을 두고 치열한 경쟁을 펼친다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr