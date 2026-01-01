사진=웨이크원

사진=웨이크원

알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE, ALD1, 알디원)이 데뷔를 향한 기대감을 한껏 끌어올리고 있다. 앞서 알파드라이브원 총괄을 맡은 CJ ENM 자회사 웨이크원은 SM엔터테인먼트 대표 이사 출신인 남소영 대표를 TOFHQRP 선임했다고 11월 초 알렸다. 제로베이스원은 계약 만료를 얼마 남지 않은 시점 12월 활동 기간을 2달 연장했다고 전했다.알파드라이브원(리오, 준서, 아르노, 건우, 상원, 씬롱, 안신, 상현)은 지난달 29일 데뷔 앨범이자 미니 1집 'EUPHORIA'(유포리아)의 'STAR ROAD' 버전 팩샷과 'COIN NECKLACE' 버전 앨범의 이미지를 게재했다.공개된 팩샷 이미지에는 알파드라이브원의 미니 1집 'EUPHORIA'의 'STAR ROAD' 버전 이미지가 담겨 있어 눈길을 끈다. 종이 질감의 배경 위에 베이지 컬러와 도장을 활용한 디자인이 더해져 독특한 무드를 완성했으며, 앨범 위에는 'EUPHORIA'라는 앨범명이 각각 한 글자씩 화살표 형태로 흩어져 배치돼 무엇을 의미하는 것일지 궁금증을 더했다.'STAR ROAD' 버전은 별자리를 찾아 떠난 알파드라이브원이 팬들에게 보내는 소포라는 테마로 포토북을 비롯해 스티커, 포스트 카드, 폴라로이드, 포토 카드 등 다채로운 구성품들이 모두 여정의 기록을 다채롭게 담았다.이와 함께 'COIN NECKLACE' 버전의 앨범도 공개돼 이목을 집중시켰다. 코인 목걸이 1개, 콘셉트 포토 카드, 리얼 터치 포토 카드, QR 앨범, 크레딧지, 스티커, 사용설명서 등 다채로운 구성품이 포함됐다.특히 알파드라이브원은 공식 SNS를 통해 특별한 콘셉트 필름 영상을 공개하며 남다른 팬 사랑을 전했다. 영상에는 흔들리는 차량 내부에서 코인 목걸이가 낮과 밤을 지나는 배경 속에서 함께하는 모습이 담겨 팬들과 동행한다는 의미를 감각적으로 표현했다. 여덟 멤버를 상징하는 샛별 8개가 모여 만들어진 별자리 아트웍은 하나의 팀으로 완성되어 본격 데뷔 서사를 이어갈 알파드라이브원에 대한 기대감을 더 끌어올린다.알파드라이브원의 미니 1집 'EUPHORIA'는 각자의 방식으로 꿈을 향해 나아가던 여덟 멤버의 여정이 하나의 팀으로 완성되는 순간을 담는다. 긴 준비 끝에 맞이한 시작의 감정과 벅찬 희열(EUPHORIA)을 알파드라이브원만의 에너지와 서사로 풀어낼 예정이다.글로벌 K-팝 최정상을 향한 질주의 서막을 연 알파드라이브원은 오는 12일 미니 1집 'EUPHORIA'로 공식 데뷔한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr