[종합] "나는 노예입니다" 19禁 성적 학대 사실 밝혀졌다…결혼 10년차인데 학대에 폭력 일삼아 ('탐비')

친구 일을 돕는다며 고향에 내려간 40대 남성을 찾는 의뢰가 공개됐다.29일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 "가족 같은 14년 지기 오빠가 갑자기 연락 두절됐다"는 여성 의뢰인의 사연이 소개됐다. 의뢰인과 오빠는 2011년 직장에서 만나 이직까지 함께 할 만큼 각별했다.이후 의뢰인이 창업을 하자, 오빠는 바쁜 시간을 쪼개 일을 도와주러 올 정도로 두터운 인연을 자랑했다. 의뢰인의 아이들과도 스스럼없이 놀아주는 '친구 같은 삼촌'이기도 했다. 그러던 중 2023년 12월, 오빠는 "친구가 운영하는 민박집 일을 도와주러 간다"며 고향으로 내려갔다. 부모는 이미 세상을 떠났고, 형제자매들도 모두 타지에 머물고 있어 고향에 가족은 없는 상태였다.그런데 올해 6월부터 오빠는 의뢰인이 보낸 메신저 메시지를 읽지 않고, 꾸준하던 SNS 업로드도 끊기며 종적을 감췄다. 급기야 사용하던 전화번호마저 없어지자, 주변에서는 "혹시 캄보디아에 간 것 아니냐"라는 말까지 돌았다. 이에 올빼미 탐정단은 오빠의 고향 마을을 직접 찾아 탐문에 나섰다. 하지만 마을 사람 누구도 오빠를 알지 못했고, 그가 일하러 간다고 했던 민박집 주인조차 "전혀 모르는 사람"이라고 대답해 충격을 자아냈다. 실종의 단서는커녕 미스터리만 더욱 짙어지는 가운데, 탐정단은 그의 행방을 찾아낼 수 있을지 그 결과는 다음 주 '탐정들의 영업비밀'에서 밝혀진다.이어진 '사건 수첩' 코너에서는 "결혼 10년 차인 친오빠가 바람을 피우는 것 같다"는 동생이 등장했다. 의뢰인은 "오빠가 주말마다 조카를 본가에 맡겨두고 나가서 밤늦게 들어온다. 누군가와 야릇한 영상통화를 하는 것도 봤다"며 불안을 호소했다. 탐정단의 조사 결과, 의뢰인의 오빠는 주말마다 처가에서 운영하는 식당에 들러 일을 돕고 있었다. 유독 친근해 보이는 처제와의 관계가 의심을 샀지만, 진실은 전혀 다른 곳에 있었다.어느 날, 의뢰인의 오빠가 야근 도중 여자 화장실에 들어가 여성용 속옷을 입고 나오는 모습이 포착됐다. 나아가 의뢰인의 브래지어를 훔쳐 입고 셀카를 찍는 경악스러운 행동이 연이어 목격됐다. 그의 몸에는 맞은 상처와 함께 "나는 노예입니다"라는 글씨까지 쓰여있었다.의뢰인 오빠의 기이한 행동을 조종하고 지배한 실체는 다름 아닌 그의 아내였다. 어느 날 의뢰인의 새언니는 남편의 불륜을 알게 됐고, 배신감과 복수심은 곧 학대와 폭력으로 이어졌다. 결국 부부는 서로를 "강아지", "주인님"이라 부르는 주종관계로까지 치닫게 됐다. 이를 견디다 못한 의뢰인의 오빠가 이 사실을 처제에게 털어놓자, 그녀는 가게 일손이 부족하다는 핑계로 형부를 불러 잠시나마 언니의 감시에서 벗어나게 도왔던 것이었다.결국 부부는 가정을 지키기 위해 심리 치료를 받기로 결정했다. 데프콘은 "이런 부부가 있답니다..."라며 말을 잇지 못하더니, "매우 충격적이고 기괴했던 사건"이라며 이야기를 마무리했다. 일일 탐정으로 함께한 전민기는 "아내에게 지배당한다고 느낄 때가 있냐"는 질문에 "삶 자체가 지배당하고 있다"고 답해 웃음을 자아냈다.채널A '탐정들의 영업비밀'은 2026년 1월 5일부터 매주 월요일 밤 10시에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr