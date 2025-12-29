/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=MBC에브리원 ‘히든아이’

중학생 킥보드 사고로 한 가정이 무너져 김동현이 분노한다.MBC에브리원에서 CCTV, 바디캠, 블랙박스 등 다양한 영상을 통해 사건·사고를 분석하는 범죄 분석 코멘터리 프로그램 ‘히든아이’가 방송된다.권일용의 범죄 규칙에서는 인도 위를 빠른 속도로 질주하던 공유 전동 킥보드로 인해 한 가정이 무너진 안타까운 사건을 다룬다. 만 1살 된 딸의 손을 잡고 걷던 30대 엄마는 아이를 향해 돌진해 오던 전동 킥보드를 막아서다 정면으로 충돌해 머리를 크게 다쳤고, 기적적으로 의식을 되찾았다. 하지만 심각한 뇌 손상으로 인해 사고 전의 기억은 물론 가족에 대한 감정마저 잃은 상태인 것으로 전해졌다.더 충격적인 건 가해자들은 원동기 면허가 없었음에도 아무런 제재 없이 공유 전동 킥보드를 이용하다 사고를 낸 것으로 확인됐는데. 이에 김동현은 “가해 학생들이 너무 원망스럽다”며 분노를 터뜨렸다. 중학생들의 무모한 선택이 불러온 비극적인 사건의 전말이 밝혀진다.표창원의 공개 수배에서는 17년째 수사망을 빠져나간 최장기 미검거 중요지명피의자 황주연을 집중 추적한다. 황주연은 서울고속버스터미널 한복판에서 전 부인과 일행을 발견하자마자 수차례 흉기를 휘둘러 살해하고 유유히 현장을 벗어났다. 이후 황주연은 매형에게 전화를 걸어 자살을 암시하는 말을 남긴 뒤 여러 지하철역을 옮겨 다니며 의도적으로 동선을 흐린 끝에 자취를 감췄고, 일각에서는 그의 행방을 두고 사망설부터 해외 밀항, 조력자에 의한 잠적설까지 각종 추측이 꼬리를 물었다.범행 23일 만에 사건 현장 근처의 한 PC방에서 황주연의 아이디 접속 흔적이 포착됐는데, 타인의 이름과 숫자 ‘2’로 시작되는 여성의 주민등록번호를 사용해 PC방을 이용한 사실이 확인되면서 그의 행적을 둘러싼 의혹은 더욱 커졌다. 이에 프로파일러 권일용은 “범죄자들은 굉장히 오만하기 때문에 다중이 있는 곳에 있을 가능성이 높다”며 황주연이 여전히 우리 주변 어딘가에 존재할 수 있다는 가능성을 날카롭게 짚었다.실제로 사건 발생 15년이 지난 2023년, 한 제보자는 황주연으로 의심되는 인물을 무려 두 차례나 직접 마주쳤다고 증언해 충격을 안겼다. 결정적인 제보로 새롭게 수면 위로 떠오른 단서와 지명수배자 ‘황주연’ 살인 사건의 숨겨진 뒷이야기는 12월 29일 월요일 저녁 8시 30분, MBC에브리원 ‘히든아이’에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr